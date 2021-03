Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE APERTUREPADOVA Due nuovi centri vaccinali in provincia di Padova: Albignasego e Selvazzano si aggiungono a Padova, Piove, Este, Monselice, Loreggia e Cittadella. Ora le sedi sono otto.È un servizio che «vuole andare incontro alle necessità delle fasce più deboli della popolazione» quello attivato ad Albignasego con l'apertura del nuovo centro vaccinale in via Milano 7, negli spazi appositamente adibiti all'interno della sede...