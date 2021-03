Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Altri 314 nuovi casi di contagio e quattro decessi registrati in un giorno, mentre il numero totale dei positivi in tutta la provincia sale a quota 9.874. È questo il contesto in cui sta per scattare la grande macchina per vaccinare i dipendenti del Comune di Padova. I primi appuntamenti saranno per venerdì, sabato, domenica e lunedì alla sede della Croce Verde in via Nazareth. Ci sarà una seconda sessione nel fine...