La lezione di via Anelli «Un inferno, mai più»

L'ABBATTIMENTOPADOVA Via Anelli non smetterà mai di raccontare. Lo fa anche nel giorno della sua fine, accendendo una luce di speranza. Taib Chhaibi, marocchino, 47 anni, operaio elettromeccanico, ieri mattina era lì davanti con i suoi due figli. Stava un po' in disparte a guardare il primo colpo di ruspa e indicava loro qualcosa con una mano. «Vedete? Io abitavo là, eravamo in sette». In 28 metri quadri. La sua sensibilità vale un libro di educazione civica. Lui, arrivato nel 2000 con i barconi a Lampedusa li ha portati a vedere quanto...