«La legge va ritirata, non pagheremo i nuovi affitti»

IL PRESIDIOPADOVA «Chiediamo alla Regione di annullare la nuova legge che regolamenta gli alloggi Ater e di fissare criteri più equi per calcolare gli affitti». La richiesta arriva da Paolo Benvegnù, segretario regionale di Rifondazione Comunista, presente ieri alla manifestazione organizzata di fronte agli uffici Ater di via Raggio di Sole. Un presidio al quale hanno preso parte circa 150 inquilini che, al termine, hanno messo in atto anche un breve corteo aperto da uno striscione con scritto Ater e Lega: siamo poveri non stupidi,...