L'INTERVISTAPADOVA Il curriculum pubblicato in rete racconta che nella carriera ha fatto di tutto. Il dottore di guardia medica, certo, ma anche le visite per le patenti, gli accertamenti fiscali e perfino le vaccinazioni per conto del servizio igiene dell'Ulss. Ora questo medico sessantenne, in servizio proprio come guardia medica nella cintura urbana di Padova, è uno dei primi due dottori sospesi dall'Ulss Euganea perché non vaccinati....