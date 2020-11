lA GIUSTIZIA

PADOVA A palazzo di giustizia c'è forte preoccupazione per un eventuale focolaio da Coronavirus. E del resto, anche se la situazione è sotto controllo, in Procura al quarto piano si sono registrati due casi di positività. La presidente del Tribunale, Caterina Santinello, si sta muovendo su più fronti per mettere in totale sicurezza i dipendenti e proseguire con l'attività giudiziaria. Intanto serpeggia un certo malumore tra gli avvocati: i giudici li invitano a rimanere all'esterno dell'aula ad aspettare il loro turno per non creare assembramento. Un disagio per molti legali, ma il loro presidente Leonardo Arnau getta acqua sul fuoco. «Fin dalla prima ondata della pandemia - ha dichiarato Santinello - mi sono attivata attraverso l'Ulss per effettuare un controllo sanitario sui dipendenti del Tribunale. Tra amministrativi e magistrati siamo in 300. Ma mi è stato risposto che non è possibile, perchè non è stato previsto dalla Regione. Così lo abbiamo fatto privatamente. Adesso, proprio in questi giorni - ha proseguito - sono tornata alla carica con il direttore generale Scibetta e la risposta è stata la medesima. Tuttavia, si è dimostrato disponibile per aprire, in un'aula del Tribunale, un punto dove eseguire il test sierologico su base volontaria. Forse già questa settimana potrebbe essere in funzione». E poi c'è il nodo dello smart working. «In questi giorni - ha sottolineato Santinello - stiamo eseguendo la mappatura dei dipendenti per individuare chi potrebbe lavorare da casa. Ma al momento non è possibile, perchè il Ministero deve ancora consegnare i pc con i programmi e la data prevista è dicembre. Troppo tardi. Intanto - ha concluso - in accordo con i sindacati stiamo provando ad allungare l'orario di lavoro per celebrare i processi al monocratico. Quindi non più fino alle 14, ma almeno fino alle 17. Insomma, la giustizia non si ferma». Un po' di preoccupazione si respira invece in Procura dove si sono registrati due casi di positività, anche se la situazione è sotto controllo. Ieri mattina poi Nicoletta De Nardus, presidente del Tribunale collegiale, ha invitato almeno una trentina di avvocati presenti nell'aula della Corte d'assise per celebrare un processo con 40 imputati, ad attendere il loro turno all'esterno per non creare assembramento. «Il giudice - ha dichiarato Arnau presidente degli avvocati - ha fatto il suo dovere. Poi capisco il disagio dei colleghi».

