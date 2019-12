LA GIUNTA

PADOVA Riconoscimento della capacità di fare squadra da parte di Giordani, coesione, obiettivi raggiunti, fare sintesi delle varie sensibilità. Sono queste le parole d'ordine degli assessori che affiancano il sindaco nella guida della città. «Come prima cosa ha spiegato ieri mattina il vicesindaco Arturo Lorenzoni voglio ringraziare Sergio per l'impegno e la dedizione che ci mette nel governare la città. Lo ringrazio per la sua capacità di fare sintesi che gli consente di valorizzare tutte le sensibilità presenti in maggioranza».

«Ora stiamo iniziando a raccogliere i frutti degli obiettivi a lungo temine che ci siamo posti quando ci siamo insediati ha aggiunto Sono convinto che porteremo a termine molti impegni che ci siamo presi con i padovani».

«Nonostante non manchino i confronti anche accesi ha detto, invece, l'assessore all'Ambiente Chiara Gallani Siamo una squadra coesa e questo ci consente di raggiungere dei risultati importanti». «Questi, per me, sono stati 2 anni e mezzo meravigliosi ha scandito, poi, il titolare dello Sport Diego Bonavina Proprio in questi giorni stiamo chiudendo con il progetto del nuovo stadio. Un'opera che la città attendeva da oltre 20 anni. Un intervento che andrà a riqualificare un'area della città che è diventata marginale». «Questo è un anno importante. Un anno in cui abbiamo fatto un gran lavoro portando avanti delle opere fondamentali per il futuro della città» ha detto, invece, l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi facendo implicitamente riferimento all'operazione di via Anelli che, entro la prossima primavera, consentirà al Comune, dopo aver raso al suolo tutte e 6 le palazzine del complesso Serenissima, di ottenere dell'Agenzia del Demanio, la caserma Prandina.

«Se un sondaggio ora ci dice che i padovani promuovono questa amministrazione ha spiegato, a seguire , l'assessore al Commercio Antonio Bressa E' anche grazie al grande lavoro portato avanti in questi anni da Giordani e Lorenzoni. Per quel che mi riguarda - ha continuano sono molto soddisfatto per il riscontro che stanno avendo le iniziative del Comune. Iniziative che hanno un unico obiettivo: creare occupazione, quindi nuovi posti di lavoro».

«Quello che sta per iniziare è l'anno in cui Padova sarà capitale europea del volontariato e questo dovrebbe riempirci di orgoglio ha continuato la titolare della delega alla Scuola Cristina Piva Quest'anno, invece, abbiamo fatto partire importanti cantieri che hanno riguardato i nostri istituti scolastici. Sono, poi, particolarmente orgogliosa del progetto Scuole aperte». «Dal sondaggio diffuso in questo giorni, è emerso che i padovani hanno tre priorità: la sicurezza, la solitudine e il sociale ha detto, poi, l'assessore al Sociale Marta Nalin Per quel che riguarda la sicurezza una società è più sicura se le persone hanno anche delle garanzie sul posto di lavoro e se le nostre piazze e le nostre strade sono vive e vivibili». «Non c'è ombra di dubbio che questo sia stato un anno molto importante ha spiegato il titolare della delega alla Cultura Andrea Colasio L'anno in cui abbiamo perfezionato la candidatura di Padova urbs picta. Recentemente, poi, abbiamo affidato i lavori di restauro del castello dei Carraresi. Abbiamo anche ultimato interventi importanti come quello del Pedrocchi e del San Gaetano. Dal sondaggio ha concluso è emerso che Giordani ha un consenso trasversale, che va oltre l'appartenenza partitica. Questo è un risultato che non molti sindaci possono vantare».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA