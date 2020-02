PONTE SAN NICOLO'

Il comune di Ponte San Nicolò apre le porte alla collettività ed organizza una serie di incontri nelle varie frazioni del paese per illustrare il bilancio di previsione 2020, approvato lo scorso dicembre. L'obiettivo è di condividere con la popolazione i più significati lavori pubblici che verranno effettuati nel corso dell'anno.

Il primo appuntamento davanti ad un folto pubblico di residenti è andato in scena l'altra sera al centro Rigoni Stern. Giovedì prossimo 27 febbraio si replica alle 21 nella frazione di Rio negli spazi della scuola elementare Battisti di via Gasparini. Il 2 marzo la collettività è invitata a partecipare all'incontro sempre alle 21 nella zona di Roncajette all'interno della scuola materna L'Aquilone. Due giorni dopo, il 4 marzo, la serie di serate dedicate alle opere pubbliche in partenza si chiuderà alla scuola elementare Marconi di Roncaglia in via Medici.

Il sindaco Martino Schiavon, che presenzia a tutti gli appuntamenti accompagnato dai suoi più stretti collaboratori, ha spiegato ieri la finalità di questi incontri: «Sono importanti occasioni di confronto e di conoscenza di quello che accade nella nostra comunità, alle quali tutti possiamo partecipare per discutere su temi come la viabilità, la sicurezza, il territorio, il sociale e tanto altro. Penso - ha proseguito il primo cittadino - che la crescita globale di un territorio possa avvenire soltanto se si trova il giusto equilibrio tra gli amministratori, che devono poi prendere le decisioni, e la popolazione che può promuovere importanti correttivi, critiche costruttive e idee per migliorare ulteriormente la qualità della vita».

Al sindaco Schiavon ha fatto eco il suo vice Emy Ravazzolo: «La condivisione è uno dei punti fermi del nostro modo di fare amministrazione. Per questo siamo sempre interessati a parlare direttamente con la gente piuttosto che metterla di fronte a fatti compiuti senza possibilità di intervento. Mi auguro che questa scelta amministrativa di proporre incontri mirati in tutte le zone di Ponte San Nicolò riscuota il vivo interesse di tutta la collettività. All'insegna di una costante crescita. Il nostro Comune sta lavorando con grande passione e, nonostante le ormai croniche ristrettezze economiche, cerca ogni giorno di fornire ad ogni singolo cittadino un futuro migliore».

Cesare Arcolini

