LA GITA

COLLI EUGANEI Ciclisti, escursionisti e famigliole con tanto di bambini al seguito in fuga dal confinamento domestico. Gli ultimi tepori regalati da un novembre ancora assolato hanno infatti richiamato anche ieri sui Colli presenze da grandi occasioni, che stanno ancora una volta ad affermare una diffusa ritrosia ad evitare assembramenti ed esposizioni a potenziali rischi di contagio. Un giro anche rapido lungo le tappe più gettonate ha evidenziato parcheggi a piena capienza e presenze concentrate in alcune ore della giornata nei bar e ristori della zona. Centri storici come Arquà Petrarca sono stati letteralmente invasi. Mentre itinerari classici delle escursioni sui Colli, come il giro ad anello attorno all'ex monastero degli Olivetani, sono diventanti simili a delle autostrade pedonali, con escursionisti che si sono incrociati su entrambi i sensi di marcia. «Lungo il passo del Roverello e attorno alla base naturalistica di Casa Marina ha confermato il sindaco di Galzignano, Riccardo Masin ho assistito ad un numero di presenze sicuramente superiore a quello del giorno di Pasquetta, data tradizionale da bollino nero. I gitanti erano tutti provvisti di mascherina, ma i punti in cui almeno venti o trenta persone si sono trovate concentrate lungo il sentiero sono stati svariati». Accanto alle famigliole a passeggio, non sono mancati anche gruppi spontanei di escursionisti e podisti. La nostalgia delle camminate non competitive, ferme dal febbraio scorso, ha moltiplicato il numero di comitive radunate per l'occasione. «Sono stato avvicinato da un gruppetto di venti persone al rientro da una passeggiata ha raccontato il comandante della Polizia locale di Monselice e Galzignano, Albino Corradin che mi hanno chiesto dove fosse stato possibile trovare una trattoria nei pressi. Qualcuno di loro aveva la mascherina abbassata e l'ha sistemata in fretta solo dopo la minaccia di sanzione». I più recalcitranti a rinunciare all'uscita domenicale sono stati i ciclisti. «A giudicare dal loro numero ha osservato ancora il sindaco Masin sembra davvero che il Covid non abbia davvero cambiato nulla in termini di cautele. Li ho visti correre come sempre in gruppo, impadronendosi degli itinerari percorsi lo scorso ottobre dal Giro d'Italia, lungo i quali hanno voluto cimentarsi». Immancabile alla fine, per i pedalatori della domenica, il raduno per il caffè, il panino e l'aperitivo lungo le tappe classiche di ristoro, a distanze più che ravvicinate. Presenze da tutto esaurito, non sono mancate, ieri, neppure sulla spianata delle Fiorine, altro punto di classico approdo dei gitanti domenicali. Ma a differenza di quanto imposto domenica scorsa, il sindaco di Teolo non ha voluto ribadire con una nuova ordinanza le misure di contenimento delle presenze. «I primi freddi ed il buio precoce ha infatti commentato il primo cittadino, Moreno Valdisolo hanno contenuto l'assalto solo sino alle prime ore di sole del pomeriggio. Poi c'è stato l'esodo rapido verso casa. Non sarebbe stato quindi adeguato all'entità del fenomeno un provvedimento valevole per l'intera giornata. Le presenze ci sono state, ma il fenomeno si è risolto da sè». Parcheggi pieni e sentieri affollati sono stati segnalati anche a ridosso di villa Draghi e nelle zone attigue alle ville monumentali di Luvigliano e Valsanzibio. Il traffico di rientro dai Colli ha comunque allertato le forze dei carabinieri e della polizia locale dei comuni della zona sino a pomeriggio inoltrato. I numeri da grande concentrazione registrati anche nel pomeriggio di ieri non indurranno comunque i sindaci della zona ad adottare per prossime festività misure restrittive, dichiarando off limits i punti più gettonati dei Colli. «Abbiamo assistito ad un sensibile aumento del traffico di passaggio ha concluso il sindaco Masin lungo un territorio molto esteso. Sarebbe impossibile applicare ordinanza per chiudere zone così vaste, per le quali non si contano i punti di accesso».

Lucio Piva

