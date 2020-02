LA GIORNATA

VO' «Ridateci la nostra libertà». È la richiesta risoluta che i commercianti e gli esercenti di Vo' hanno rivolto ieri mattina alla Regione Veneto e al governo. Lo slogan è comparso su un grande lenzuolo bianco. Accanto a questo primo striscione ce n'era un altro, più piccolo, con un invito rivolto direttamente al governatore leghista: «Zaia, vieni a Vo'». Intorno, una quarantina di persone radunate in piazza Liberazione per un'azione di protesta contro l'isolamento forzato, che rischia di mettere in ginocchio l'economia. La quarantena iniziata domenica sta causato infatti perdite importanti per le attività di un comune che vive di agricoltura e turismo grazie alle sue numerosissime aziende agricole e vitivinicole, ristoranti, trattorie, bed and breakfast.

Prenotazioni disdette almeno fino all'8 marzo, la data in cui la quarantena stando alle attuali disposizioni dovrebbe finalmente finire. Vini e salumi fermi nei magazzini e nelle cantine visto che da Vo' possono entrare e uscire soltanto i mezzi autorizzati dalla Prefettura e che garantiscono i servizi essenziali, come l'approvvigionamento di cibo e medicinali e la raccolta differenziata.

LA RICHIESTA

«Chiediamo almeno la possibilità di far circolare liberamente le nostre merci in modo da contenere le perdite» afferma Denis Benato, titolare di una concessionaria. I vadensi chiedono certezze sul termine certo della quarantena, aiuti e sgravi fiscali - come del resto aveva promesso lo stesso premier Giuseppe Conte e incentivi per rilanciare l'immagine e l'economia del paese.

«In due settimane abbiamo perso 150 prenotazioni, i danni registrati sono dell'ordine di qualche migliaio di euro. Vogliamo ripartire subito, ci sono tutte le condizioni, per il bene dell'economia locale» afferma Gabriella Fontana, titolare dell'agriturismo Il Feudo, nella frazione di Cortelà. In queste ore decine di clienti, tra cui inglesi e australiani, stanno telefonando per disdire le loro vacanze sui Colli Euganei. Tutti associano il paese al Coronavirus, ma Vo' non vede l'ora di tornare a essere la terra del buon cibo e soprattutto del buon vino. È quello che i manifestanti hanno ricordato anche ieri mattina, attraverso un insolito flashmob a base di salame e prosecco. Un modo per incoraggiarsi a vicenda e riaffermare l'orgoglio di appartenere a questa terra, ora messa a dura prova.

L'ADESIVO

«Sì sono di Vo'» è l'adesivo che spopola in paese, realizzato dalla grafica pubblicitaria Giada Vezzù e che da ieri i suoi compaesani possono esibire sul parabrezza delle auto, sulle cover dei cellulari, sulle vetrine dei locali. «Noi meritiamo di portare una corona, ma ben diversa da quella che ci hanno imposto» afferma Giada, che per ogni adesivo raccoglie l'offerta simbolica di un euro, con l'obiettivo di destinare poi il ricavato allo Iov (istituto oncologico Veneto) di Padova. «Così non tutti i nostri sacrifici saranno stati vani».

Di sacrifici, la popolazione ne sta facendo tanti ma entro oggi i 3.300 tamponi saranno ultimati.

IL PRESIDENTE

Dopo i primi due casi di contagio, farli a tutti i cittadini «sembrava uno spreco» ha affermato ieri il governatore Zaia. Siamo stati criticati per avere realizzato troppi campioni, ne abbiamo fatti 6.800 (in tutta la Regione, ndr) con una positività dell'1,7%. Adesso abbiamo un grande campione che nessuno ha al mondo. Abbiamo un modello su cui costruire un algoritmo, che sarà studiato con l'Università di Padova. Il focolaio di Vo' sta diventando un centro di riferimento epidemiologico, fornendoci dati importanti». E mentre i tamponi si avviano alla conclusione, a Vo' riaprono anche alcuni servizi: la tabaccheria e l'ufficio postale, che sarà attivo per il ritiro delle pensioni, i pagamenti urgenti e il prelevamento di contanti. Mentre le due farmacie del paese, in caso di urgenze, distribuiranno i farmaci anche oltre gli orari di chiusura.

Maria Elena Pattaro

