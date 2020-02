LA GIORNATA

VO' EUGANEO Paese blindato e lunghe file per i tamponi, che sono soltanto 250 a fronte dei mille inizialmente previsti. Per Vo', principale focolaio del Coronavirus in Veneto con 25 contagi, la prima giornata di isolamento totale dal resto del territorio è iniziata all'insegna delle difficoltà. Il primo inciampo ha riguardato il cordone sanitario attivo almeno per i prossimi 14 giorni. I preparativi per i dieci checkpoint fervevano già dalla sera prima, in un via vai di militari, carabinieri, poliziotti e finanzieri muniti di mascherine. Ma ieri mattina alle 7 alcuni dei posti di blocco erano stati posizionati troppo a ridosso di Vo' Centro, lasciando scoperto parte del perimetro del paese per cui è stato necessario correggere velocemente il tiro in modo che dagli otto varchi di accesso nessuno possa entrare o uscire. Fatta eccezione per i mezzi di approvvigionamento di alimenti e farmaci e, dai prossimi giorni anche i mezzi per la raccolta dei rifiuti.

LE FILE

Nel cuore del paese, intanto, le persone si accalcavano in attesa del tampone faringeo che dirà loro se hanno contratto o no il Coronavirus. Alle 8.30 in via Mazzini, davanti alla palestra delle scuole, c'è una fila disordinata: più di 400 persone. Da sopra le mascherine spuntano occhi preoccupati e ansiosi. Chi non è riuscito a procurarsi una mascherina, cerca di proteggere naso e bocca con una sciarpa. Impossibile rispettare il metro di distanza dalle altre persone raccomandate dai medici come misura per prevenire il contagio. E già per il fatto di trovarsi così ammassati iniziano i primi malumori che poi si sposteranno anche sulla piazza virtuale dei social.

Ieri mattina toccava agli abitanti di Vo' Centro, in base al calendario pubblicato la sera prima sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale. In quella comunicazione si diceva anche che i tamponi previsti dalle 8.30 fino alle 17 sarebbero stati mille, come pure nei giorni successivi in modo tale da esaminare tutta la popolazione. Invece di kit per il test faringeo ne arrivano soltanto 250. Il motivo? L'Ulss non riesce ad analizzarne di più nell'arco di una giornata. I tagliandini con il numero di prenotazione si esauriscono in fretta. Soltanto 250 persone faranno il test, gli altri slitteranno al giorno successivo. Un colpo di scena che innesca non pochi malumori e polemiche, soprattutto da parte di chi torna a casa a mani vuote.

Nel frattempo l'amministrazione escogita una strategia per gestire in modo più ordinato l'afflusso di persone. Nel tardo pomeriggio viene pubblicato il nuovo calendario, diviso per vie: oggi faranno il tampone le persone già provviste del numero e chi abita in via dei Colli. Le uniche attività aperte sono le due farmacie e i negozi di alimentari: non tutti. Il Prix di via Marconi è rimasto chiuso perché tutti i dipendenti abitano fuori paese. Un altro supermercato, avendo il personale ridotto, ha reclutato qualche negoziante costretto ad abbassare le saracinesche in rispetto all'ordinanza. Anche la farmacista di Vo' Vecchio Carla Santolin ha chiesto aiuto a un'amica: «Lei risponde al telefono così io posso servire i clienti».

LA TESTIMONE

Intanto emerge che è risultata positiva al test la titolare della Nuova locanda al Sole, Doriana Mingoni, dove i primi due contagiati andavano a giocare a carte. «Io sono tranquillissima e non c'è da aver paura, non ho avuto alcun tipo di sintomo e sono in quarantena a casa mia - racconta -. Voglio rassicurare i miei compaesani: per chi è in salute e non ha criticità pregresse, come nel mio caso, non c'è nulla da temere. Nei prossimi 14 giorni mi dedicherò alla casa, mi eserciterò con la chitarra e poi, ad emergenza passata, so che dovrò lavorare più di prima».

«Abbiamo avuto parecchia gente racconta invece Loris Ravazzolo, uno dei due titolari dell'alimentari i clienti hanno fatto scorta di latte e di pasta. Frutta e verdura sono già finite, come pure le mascherine e i detergenti per le mani. Avevamo anche il pane fresco: il fornitore è venuto alle 6, prima che scattasse il blocco». E persino in uno scenario che ricorda quello di un film post apocalittico, c'è chi non rinuncia a cappuccino e brioche nel panificio-caffetteria rimasto aperto.

Maria Elena Pattaro

