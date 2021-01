LA GIORNATA

PONTELONGO «Siamo tutti molto emozionati, è davvero un giorno di svolta dopo tanti mesi di fatiche. Continueranno anche nel prossimo futuro, ma vediamo la luce in fondo al tunnel». A parlare con toni commossi ed entusiasti è Paolo Lovato, presidente della casa di riposo Antonio Galvan di Pontelongo, la prima dell'Ulss 6 Euganea ad avere ricevuto i vaccini contro il Coronavirus.

L'ultimo dell'anno è stato un giorno frenetico e anche il meteo è sembrato voler accompagnare questo San Silvestro speciale: la mattina una fredda e fitta nebbia, poi verso le 12 un timido sole ha avuto la meglio e quando la task force dell'Ulss 6 ha varcato i cancella un cielo azzurro e una temperatura ben più calda hanno salutato l'arrivo dei sanitari con il prezioso bagaglio. Ad accoglierli anche il direttore della Galvan Daniele Roccon, che sottolinea: «La nostra struttura è Covid free: abbiamo ricevuto parecchie adesioni da parte del personale, in modo assolutamente spontaneo, per sottoporsi alle vaccinazioni, così come da molti degli ospiti che sono in grado di intendere e di volere».

Sono una novantina gli ospiti attualmente presenti nella struttura, ma entro qualche arriveranno a 120, grazie ad importanti lavori di ampliamento già approvati e finanziati dalla Regione. Ed è stata un'anziana ospite della Rsa di Pontelongo l'avanguardia dei vaccinati antiCovid delle residenze per la terza età della provincia di Padova. Con lei altri 20 ospiti e 33 tra infermieri e medici della Galvan, quindi gli operatori sanitari giunti a Pontelongo hanno vaccinato anche il personale sanitario della Botta e della San Rocco di Piove di Sacco che poi nei prossimi giorni provvederanno a loro volta a vaccinare le rispettive residenze.

La prima vaccinata è sembrata la più tranquilla di tutta l'equipe presente, dove l'emozione per questa prima volta era palpabile. Tra le vaccinate anche due addette della cucina della Galvan: «Mi fido della scienza e volentieri ho dato la mia adesione, anche perché i nostri ospiti ormai non li vediamo più da mesi e speriamo così di poterli reincontrare, mentre a casa abbiamo figli e nipoti dai quali dobbiamo restare sempre molto lontani per precauzione», racconta Manola Lazzarin da anni dipendente della Galvan. Accanto a lei sorride Cornelia Apostu: «Io sono originaria della Romania, penso alla situazione del mio paese, ringrazio davvero di aver questa opportunità del vaccino, che speriamo ci possa dare la possibilità di tornare ad una vita quasi normale entro qualche mese».

In mattinata è arrivato anche il sindaco Roberto Franco: «La nostra Rsa rappresenta davvero una bella realtà per il nostro Comune, i lavori in programma porteranno un valore aggiunto». Gli fa eco il presidente Paolo Lovato: «Desidero ringraziare tutta la struttura che in questi mesi ha risposto con grande generosità alle necessità che si sono presentate di volta in volta. Abbiamo saputo della vaccinazione 24 ore prima e siamo stati in grado di formare adeguatamente il nostro personale che nelle prossime settimane completerà l'operazione sugli altri ospiti, oltre al richiamo previsto dopo due settimane. Tutto questo è stato possibile grazie all'elevato livello professionale dei nostri collaboratori». Ora si continua con le altre case di riposo, 37 in tutta la provincia. Da qui a fine gennaio. Senza sosta.

