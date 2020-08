LA GIORNATA

PADOVA Ventotto nuovi positivi nel bollettino regionale del mattino, altri 6 nel report serale. Risultato: 34 contagi registrati nella giornata di ieri in tutta la provincia di Padova. Sabato erano stati 11, quindi l'aumento è significativo. È frutto soprattutto dei tamponi a raffica effettuati dall'Ulss 6 a tutti quei turisti appena rientrati dalle vacanze in Grecia, Spagna, Croazia, Malta o Sardegna. Nel caso dei quattro Paesi esteri il test è obbligatorio mentre per quanto riguarda l'isola sarda parliamo di tampone facoltativo.

I BOLLETTINI

Nel territorio dell'Ulss 6 Euganea si contano attualmente 347 persone positive: di queste 7 sono ricoverate in condizioni non critiche mentre 2 pazienti sono purtroppo in un letto della Terapia intensiva. Sono 1.439 le persone che stanno vivendo le due settimane obbligatorie di isolamento domiciliare: di queste sono 8 quelle a casa con sintomi da Covid. Le altre sono asintomatiche oppure sono in quarantena in attesa dell'esito del test perché sono state a contatti con soggetti positivi.

Attualmente quella di Padova è la seconda provincia del Veneto per numero di contagiati, dietro a Treviso (772) su cui nelle ultime settimane ha ovviamente pesato moltissimo la situazione della caserma Serena. Sempre in provincia di Padova il dato sui decessi è fermo a 323 mentre i cosiddetti negativizzati, ovvero le persone guarite dal virus risultate negative a due tamponi consecutivi, sono 3.956 dall'inizio dell'emergenza.

LE ORDINANZE

Secondo quanto stabilito dall'ordinanza regionale del 27 agosto, chi negli ultimi 14 giorni è stato Sardegna può richiedere volontariamente e gratuitamente l'esecuzione del tampone oro-faringeo. La campagna di screening volontaria si aggiunge alla campagna obbligatoria e già in corso per i cittadini in rientro da Croazia, Grecia, Spagna e Malta (a partire dal 22 agosto, il tampone è invece raccomandato per gli ingressi dalla Francia Meridionale). Dal 15 agosto, giorno di avvio della campagna di screening per i soggetti rientranti da questi quattro Paesi esteri a rischio, sono stati effettuati oltre settemila tamponi.

Rimane inoltre in corso la campagna di screening con il test sierologico rivolta al personale docente e non docente dei nidi e delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e degli istituti di istruzione e formazione professionale. L'obiettivo è la ripartenza dell'anno scolastico col più alto livello possibili di sicurezza.

G.Pip.

