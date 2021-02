LA GIORNATA

PADOVA Uno dietro l'altro, quasi a formare un unico lungo serpente arancione. Nel nuovo primo giorno di scuola la scommessa è sui trasporti. Funzionerà il piano? La risposta è sì. Si comincia la mattina presto quando dai capolinea partono mezzi a pochi minuti di distanza. Viaggiano carichi ma sempre sotto il limite stabilito per la capienza, cioè il 50 per cento. Un pizzico di confusione si vede nel momento della salita ai capolinea: gli studenti delle superiori si avvicinano tra loro, accalcandosi all'entrata per poi disperdersi all'interno del mezzo. Sono 100 i mezzi aggiuntivi per le province di Padova e Rovigo, per un totale di 5.400 posti a sedere supplementari ai 127 mila già presenti. «Non ci sono stati inconvenienti ma l'attenzione resta alta commenta il prefetto Renato Franceschelli Speriamo si continui così fino a giugno, senza ulteriori interruzioni, arrivando anche al 75 per cento della presenza in classe. Invito i ragazzi, che sono migliori di come li descriviamo di solito, a non abbassare la guardia».

I CONTROLLI

Gli studenti delle superiori sono oltre 38 mila. Ne rientrano la metà, quindi 19 mila. Già alle 7.30 gli steward sono in posizione in stazione e a tutte le fermate dove c'è un grosso afflusso di studenti. E ci rimangono fino alle 14, quando sopraggiungono polizia locale e carabinieri. Qualche problema nelle scuole si registra per quanto riguarda il riscaldamento: la prolungata chiusura in alcuni istituti ha reso più difficile scaldare le classi e gli studenti sono rimasti al freddo per le prime ore. Nessun problema, invece, con il piano dei trasporti. Lo conferma il presidente della Provincia, Fabio Bui: «È andato molto bene a parte qualche rallentamento del traffico in centro che era prevedibile visto l'ingente numero di mezzi che abbiamo schierato. Speriamo che resti alta la responsabilità dei ragazzi. In ogni caso siamo pronti per eventuali cambiamenti».

L'ORGANIZZAZIONE

In molti istituti si è preferito dividere in due le singole classi, metà a casa e metà a scuola, riferisce il provveditore Roberto Natale: «È stato incoraggiante nelle ultime settimane vedere che i ragazzi rivendicavano il loro diritto a tornare a scuola. Nei prossimi giorni ci rivedremo con Busitalia, il prefetto, la Provincia e il Comune per fare il punto della situazione».

LE USCITE

L'uscita poteva essere il momento più critico. Nonostante le uscite scaglionate in tutte le scuole, è proprio il momento in cui ci si ferma a chiacchierare. È probabilmente ciò che mancava di più agli studenti. Piccoli capannelli si formano all'angolo tra Riviera Tito Livio e via Gaspara Stampa: chi si scambia gli appunti, chi è indeciso se prendere una focaccia prima di salire sull'autobus, chi si allaccia una scarpa. Ma non durano molto. All'una escono la maggior parte delle classi ma gli autobus passano di frequente, inframmezzati anche da mezzi privati messi a disposizione delle ditte per il trasporto pubblico, caricando così gli studenti man mano che arrivano alla fermata. E non appena si crea quel poco di confusione in più ecco che intervengono gli steward: «Forza ragazzi, per di qua, avanti».

«Abbiamo messo in campo 20 agenti di fronte a 10 scuole e mi sembra stia andando molto bene commenta l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina La nostra polizia locale sta gestendo bene la situazione assieme a carabinieri e steward, i ragazzi sono ricettivi e i mezzi sono alla giusta capienza. Continueremo a presidiare le fermate degli autobus più calde almeno fino a che capiremo che i ragazzi possono camminare da soli. Non siamo ancora usciti dal tunnel quindi dobbiamo fare il possibile per non peggiorare la situazione. Certo, dopo mesi è chiaro che gli studenti abbiano voglia di chiacchierare fuori da scuola ma prima di tutto viene la salute».

Soddisfatti anche gli autisti che attendevano con ansia il rientro a scuola degli studenti. «La strategia ha retto, la capienza al 50 per cento è stata rispettata dice Davide Parpaiola, autista e delegato per Adl Cobas Ma resta ancora un nodo, cioè quello dei turni. Abbiamo chiesto che si inizi e si concluda il turno sullo stesso mezzo perché quando facciamo il cambio non c'è tempo per sanificare la postazione. Ad alcune fermate spuntano dei cartelli, affissi dal Coordinamento studenti medi per mettere in luce quelle che sono le criticità della didattica a distanza e del rientro al 50 per cento in classe. Il primo giorno regge l'urto. Non resta che stare in guardia per le prossime settimane.

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA