CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAPADOVA Una storica Mini bianca e verde, con la bandiera inglese sul tettuccio e con due fogli appoggiati sul parabrezza. Uno, quello bianco, ricorda che quel gioiellino è in vendita. L'altro, di un inconfondibile colore giallo, è invece uno dei 60 verbali compilati dai vigili urbani per la sosta selvaggia nell'area della Fiera di Padova. La scena, accompagnata dalla classica fila ai botteghini e dalle lunghe code in zona Stanga, riassume alla perfezione la terza giornata del salone Auto e moto d'epoca. Come già capitato negli...