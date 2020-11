LA GIORNATA

PADOVA Un locale e cinque banchi chiusi, ma anche cinque minorenni multati per assembramento. È il bilancio padovano della prima giornata di controlli legati alla nuova ordinanza regionale entrata in vigore ieri. «Grazie all'ausilio delle telecamere possiamo dire che le presenze in città sono calate del 40 per cento rispetto allo scorso fine settimana» assicura soddisfatto Diego Bonavina. Ma è lo stesso assessore alla sicurezza a confermare che «purtroppo chi non rispetta le regole c'è ancora e in questi casi è giusto far scattare le sanzioni».

I CLIENTI

Identificate in tutto 60 persone. Il primo provvedimento riguarda un locale collocato sotto il Salone ma con il plateatico sotto l'arco che collega piazza delle Erbe e piazza della Frutta. Si chiama Bar da Romeo e dovrà vedersela con la classica doppia sanzione prevista dalla normativa anti-Covid: 400 euro di multa e sospensione dell'attività per cinque giorni. Sono intervenuti i vigili prima di pranzo e hanno appurato che i tavolini fossero troppo ravvicinati creando un assembramento di una decina di persone. Negli stessi minuti gli agenti della Polizia locale multavano e chiudevano sei banchi del mercato in Prato della Valle. Non erano rispettate la necessità di evitare assembramenti e il divieto di toccare la merce esposta da parte dei clienti. Gli ambulanti per cinque giorni non potranno essere presenti ai mercati.

Ma non è tutto: anche la polizia ha fatto scattare i verbali. Sono cinque e riguardano altrettanti minorenni fermati sul muretto di piazza del Duomo, alcuni anche senza mascherina. Visto che hanno meno di 18 anni la sanzione arriverà ai loro genitori.

I SOPRALLUOGHI

Ieri mattina, in Prato della valle, per fare il punto della situazione del mercato settimanale sono arrivati il sindaco Sergio Giordani, il vicesindaco Andrea Micalizzi, l'assessore al Commercio Antonio Bressa e il collega Bonavina. «In meno di 24 ore abbiamo messo in sicurezza e perimetrato i mercati cittadini. Tra questi quello enorme di Prato della Valle, una delle piazze più grandi d'Europa ha spiegato il sindaco - Il mio grazie va a Bressa, Micalizzi e Bonavina ma anche a tutti i collaboratori comunali e ai volontari di Protezione Civile che sono al lavoro dalle 6 di stamattina. Cerchiamo, per quanto possibile, di fare zero polemiche ed essere sempre operativi per tutelare salute e lavoro».

«Abbiamo perimetrato e stiamo presidiando il mercato ha detto, invece, Bressa - Un'area molto estesa che va ad aggiungersi a tutti gli altri mercati attivi in città anch'essi sotto controllo. Anch'io voglio ringraziare per questo risultato i volontari di Protezione Civile e tutte le persone coinvolte, oltre 40 solo oggi».

La scorsa settimana il Comune aveva annunciato l'apertura della Ztl per i clienti dei negozi ma la misura non è ancora entrata in vigore e a Palazzo Moroni sono in corso valutazioni anche in relazione alla situazione sanitaria attuale e alla nuova ordinanza regionale.

A fine giornata Bonavina parla di «buona risposta da parte dei padovani, con grande attenzione al rispetto delle regole da parte degli esercenti e dei cittadini. Qualcuno però ancora non capisce e va sanzionato. Abbiamo messo in campo - prosegue Bonavina - una squadra davvero importante: 19 agenti al mattino e 23 al pomeriggio, più protezione civile, cooperative e personale Maap che ci ha aiutato gestione mercati. E c'erano anche ovviamente polizia, carabinieri, finanza. Eravamo molto presenti. Assicuro che prima di fare quelle sanzioni a tutti è stato raccomandato di mettersi in regola».

«Problemi non ce ne sono stati - conferma il questore Isabella Fusiello - Solamente un'allerta in piazza Duomo perché come al solito ci sono minori che si siedono sul muretto e creano assembramenti. Alcuni di loro erano senza mascherina. Il servizio prosegue fino a mezzanotte. La situazione è tranquilla, i cittadini sono rispettosi».

Gabriele Pipia

(Ha collaborato A.Rodighiero)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA