LA GIORNATA

PADOVA Un alunno positivo, una raffica di tamponi e un'intera classe in quarantena. Doveva succedere, lo sapevano tutti. È capitato già alla prima settimana di lezione in una scuola media di Padova e la sensazione diffusa è che purtroppo sia solo il primo caso di una lunga serie. L'episodio riguarda la media Giotto di via del Carmine, istituto comprensivo Francesco Petrarca. Lo ha reso noto la dirigenza scolastica pubblicando sul proprio sito internet la comunicazione ufficiale dell'Ulss 6 Euganea, firmata della Direttrice dell'unità di Igiene e sanità pubblica Ivana Simoncello.

«A seguito della notifica di un caso positivo di Covid pervenuta nel pomeriggio del 17 settembre a carico di un alunno - si legge - si avvisano i genitori degli alunni e gli insegnanti della classe in servizio il giorno 14 settembre che possono recarsi il 18 settembre dalle 11 alle 12 alla sede del distretto di via Temanza presentando questa comunicazione per essere sottoposti a tampone urgente. I minori devono essere accompagnati da un genitore».

LE MISURE

Ma non è tutto. «Si comunica che tutti gli alunni della classe e gli insegnanti presenti il giorno 14 verranno posti in quarantena per 14 giorni fino al 27 settembre compreso. Al termine verrà fornito un certificato di riammissione in collettività. Tutti gli alunni delle altre classi e tutti gli altri insegnanti della scuola non devono sottoporsi a tampone né essere posti in quarantena in quanto non sono contatti stretti». L'istituto informa anche che «i plessi funzioneranno fino a nuova comunicazione dalle 8.10 alle 10.55». Un'altra conseguenza dell'emergenza è dunque l'orario ridotto.

IL BOLLETTINO

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati undici nuovi casi di Coronavirus in provincia di Padova. L'ultimo bollettino mostra 283 positivi, sette in meno rispetto mercoledì sera. Ci sono 898 persone sono in isolamento domiciliare, tra queste si hanno 315 viaggiatori e 377 contatti di positivi. «Il coronavirus fa male anche al cuore» spiega intanto il noto cardiologo Mario Trivellato, professore all'Università di Padova, già responsabile del Servizio Cardiologia Geriatrica Ulss 16 di Padova. «Questo virus non raramente colpisce anche il sistema cardiovascolare afferma il cardiologo padovano -. Il danno cardiaco è dato da una infiammazione dell'endotelio, nella parete interna di arterie ed arteriole e quindi anche delle coronarie. Il sangue diventa ipercoagulabile con conseguente trombofilia, formazione di trombo ed infarto. Questa azione nociva del virus si può esplicare a livello di tutto l'apparato cardiovascolare».

Elisa Fais

Gabriele Pipia

