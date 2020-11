LA GIORNATA

PADOVA Un'altra raffica di casi di Covid. L'ultimo bollettino parla per la provincia di Padova di 476 nuovi contagi e sette decessi. I positivi sono complessivamente 10.478. Negli ospedali sono ricoverati 378 pazienti, tra questi 46 si trovano in terapia intensiva. A preoccupare è soprattutto la casa di riposo di Cittadella Borgo Bassano, una delle quattro strutture gestite dal Centro residenziale anziani. Ora i decessi sono 13. Ieri ce ne sono stati altri due, che vanno a seguire quello del cavalier Giovanni Trentin di 81 anni. Originario di Rossano Veneto (Vicenza), abitava a Pozzetto di Cittadella. È stato anche assessore ai lavori Pubblici del Comune vicentino.

Case di riposo, ma non solo. Sempre ieri all'ospedale di Cittadella è morta la signora Giulia Colpo, 89 anni di Marostica, domiciliata a Tombolo. Tra le vittime Covid c'è anche Sante Boggian, 88 anni, di Urbana, che tutti in paese conoscevano come Rino. Agricoltore ormai in pensione, padre di due figli e vedovo da qualche anno, Boggian abitava nella frazione di San Salvaro. Era ricoverato al Covid hospital di Schiavonia da un paio di giorni. Le sue condizioni si sono però aggravate fino al tragico epilogo di giovedì pomeriggio. «Era un buon parrocchiano» ricorda don Adriano Vigolo, parroco di San Salvaro.

LE CLASSI

Il Covid-19 è arrivato anche nelle scuole di Noventa Padovana. Quattro gli alunni positivi tra elementari Anna Frank e media Santini che hanno portato all'isolamento di due classi. Moderatamente ottimista il dirigente scolastico Daniela Bellabarba: «Entrambe le classi a casa stanno lavorando con il programma di didattica digitale integrata. Stiamo aspettando l'esito di tutti i tamponi per ripristinare le lezioni in presenza. Dobbiamo convivere con il Coronavirus, ma al momento nelle nostre scuole il quadro complessivo è soddisfacente».

IL SERVIZIO

Nelle scorse ore l'Ulss 6 Euganea e il Comune di Padova hanno comunicato che il tampone è gratuito anche per le migliaia di studenti e lavoratori fuori sede che vivono a Padova. «Dopo molte richieste pervenute presso il Comune dichiara il sindaco Sergio Giordani -, ringrazio il dottor Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6, che ci ha chiarito con tempestività quanto segue: per i cittadini residenti fuori regione il tampone presso le strutture dell'Ulss 6 Euganea è sempre gratuito anche in caso di impegnativa medica emessa in altre regioni italiane. Un elemento importante da conoscere e diffondere. A Padova vivono stabilmente migliaia di ragazze e ragazzi studenti presso la nostra università che provengono da altre regioni e moltissime sono anche le persone qui per lavoro. Preveniamo insieme il virus: se rientrate nelle casistiche che necessitano del test non esitate a contattare il vostro medico e recatevi presso i punti tampone».

