LA GIORNATA

PADOVA Ultimo sabato di semi-libertà per i padovani che da domani dovranno rispolverare i moduli di autocertificazione per potersi spostare anche all'interno del proprio Comune. L'ultimo sabato color arancio in città ha visto più affluenza in centro la mattina che il pomeriggio, forse anche a causa dei controlli rafforzati nella seconda parte della giornata, come accade ormai da tre fine settimana consecutivi.

ASSEMBRAMENTI

I padovani hanno cominciato presto a fare la spesa tra le bancarelle del mercato e sotto il Salone, tra acquisti di generi alimentari e gli ultimi spritz da asporto, si sono creati degli assembramenti. I tavolini non c'erano più, a differenza dello scorso fine settimana, perché in zona arancione è permesso solo l'asporto ma all'aperitivo il padovano non sa proprio rinunciare. Così si sono formati alcuni capannelli nelle piazze, di giovani e meno giovani, approfittando anche della giornata mite.

«Sabato 13 marzo ore 12.00 Sotto il salone a Padova! Impossibile entrare per acquistare un pezzo di formaggio nessun controllo e persone che continuavano ad entrare anziani compresi .La risposta alla zona rossa» scrive su Facebook, postando due foto, la presidente di Team for Children Chiara Girello Azzena.

Ma l'ultimo sabato arancione è stato anche l'occasione per correre da parrucchiere e barbiere: i saloni hanno fatto una corsa contro il tempo per cercare di soddisfare quanti più clienti possibile. La folla si è dispersa nel pomeriggio quando la situazione si è fatta tranquilla.

Fuorché alla Gran Guardia in piazza dei Signori i cui gradini erano quasi interamente occupati da ragazzi che bevevano qualcosa acquistato nei bar vicini o al supermercato. «La polizia locale ha sanzionato due ragazzi in piazza dei Signori riferisce l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina Erano ubriachi e senza mascherina, per giunta venivano da fuori comune perché sono residenti a Modena».

I RAGAZZI

Anche le sedute dei lampioni di fronte alla Torre dell'orologio sono stati presi d'assalto dai più giovani, rinunciando a sedere sul muretto di piazza Duomo che era presidiata da polizia di Stato e polizia locale. Qui, infatti, la situazione era pacifica, poche persone stazionavano di fronte la Cattedrale o sotto il portico del Monte di Pietà. Diversi ragazzi sono stati controllati e la maggior parte di loro, quando hanno visto che gli agenti cominciavano a chiedere i documenti, hanno pensato bene di spostarsi nella vicina piazza dei Signori per evitare il controllo. Ma hanno trovato il presidio dei carabinieri.

Per l'isola Memmia è stata rinnovata la chiusura: il cornicione di marmo che corre tutt'intorno ieri è stato il ritrovo preferito dei giovanissimi, divisi in piccoli gruppi e costantemente sorvegliati dalla Protezione civile e dai carabinieri. Oggi l'ultima passeggiata.

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

