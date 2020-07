LA GIORNATA

PADOVA Sul trasporto pubblico e ormai è tutti contro tutti e Cgil, Cisl e Uil lanciano un appello: «Vanno superate le tensioni tra Comune e Provincia». Il presidente della Provincia Fabio Bui, però, rilancia: «Non c'è nessun margine per rivedere il bando di gara e sabato scorso non abbiamo potuto firmare il contratto perché Busitalia non ci ha inviato tutta la documentazione».

A poco più di un mese e mezzo dalla riapertura delle scuole, sul fronte del trasporto pubblico è l'incertezza a farla da padrona. Un'incertezza acuita dall'estenuante braccio di ferro che si è innescato tra palazzo Moroni e la giunta provinciale. Ad accendere le polveri, un paio di mesi fa, ha provveduto la decisione del Comune di uscire, in polemica con la giunta Bui, dall'Ente di Governo che gestisce il trasporto pubblico, di cui, appunto, fa parte anche la Provincia. Più recentemente le tensioni hanno riguardato il contratto che deve essere stipulato con Busitalia per la gestione del trasporto pubblico da qui ai prossimi anni.

CONDIZIONI

Secondo la giunta Giordani, infatti, alla luce dell'emergenza Covid 19, le condizioni del bando di gara andrebbero riviste, anche perché potrebbero avere pesanti ripercussioni sul bilancio comunali dal momento che il Comune è socio della società che gestisce bus e tram. Secondo Bui, invece, il contratto è, di fatto, intoccabile. Per di più il mese scorso l'amministrazione comunale è scesa nella sua partecipazione azionaria in Busitalia dal 45% al 20%. Una circostanza che ha fatto salire sulle barricate l'opposizione e preoccupato, e non poco, i sindacati. Un mix esplosivo che, nelle ultime settimane, ha mandato in fibrillazione i sindacati e ridotto ai minimi storici i rapporti tra Comune e palazzo Santo Stefano.

Per fare il punto della situazione, ieri a a palazzo Moroni Giordani e Bui (che non si confrontavano da mesi) hanno incontrato i segretari di Cgil, Cisl e Uil Aldo Marturano Sferra, Samuel Scavazzin e Riccardo Dal Lago, preoccupati per il clima d' incertezza istituzionale che rischia di complicare la già difficile situazione legata al Coronavirus. «Migliaia di studenti e lavoratori - affermano - oltre a chi abitualmente utilizza i mezzi pubblici, devono sapere quanto prima quanti saranno i mezzi disponibili, se ci sarà un potenziamento delle corse e delle tratte e se gli orari verranno modificati. Urge, quindi che quanto prima vengano superate le tensioni relative all'ente di Governo, definendo la vertenza in atto tra Comune di Padova e Comuni contermini. Poi bisogna procedere all'affidamento certo del servizio che non può prescindere da un significativo potenziamento del trasporto pubblico».

Insomma, per i sindacati non c'è più tempo da perdere e basta con le tensioni tra Comune e Provincia. «Io mi sento di rispondere - ha affermato Bui - che, grazie al nuovo contratto che sottoscriveremo con Busitalia, il sevizio sarà significativamente migliorato. Proprio per questo, non è assolutamente immaginabile che questo possa essere modificato».

CONTRATTO

Quanto al fatto che, proprio la Provincia, sabato scorso non abbia sottoscritto il contratto, l'esponente del Pd ha puntato il dito contro Busitalia: «La mancata firma è legata al fatto che l'azienda non ci ha inviato tutta la documentazione necessaria». Circostanza che ieri è stata rispedita al mittente dalla società di Ferrovie dello Stato: «Siamo molto sorpresi dalle dichiarazioni di Bui, sono totalmente infondate. Che ci imputi dei ritardi e delle manchevolezze quando neppure è pervenuto l'avviso di convocazione e avevamo mandato tutti i documenti per la sottoscrizione, ci pare veramente assurdo - ha ribattuto a muso duro l'amministratore delegato di Busitalia Veneto Franco Ettore Viola - La Provincia dovrebbe tener conto che forse, in questo momento, essa non rappresenta più, da sola, l'Ente di Governo e che il Comune di Padova pochi giorni fa ha risposto diversamente a fronte della ricezione degli stessi documenti da noi inviati alla Provincia». Cauto Giordani: «La nostra amministrazione sta lavorando per trovare una soluzione che possa tutelare gli interessi degli enti coinvolti, degli utenti e dei lavoratori del trasporto pubblico».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA