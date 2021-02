LA GIORNATA

PADOVA «Se ripenso a quel 21 febbraio mi vengono in mentre tre aggettivi che iniziano tutti per I. Incredibile, impensabile, inaudito. Ma se penso all'intero anno di pandemia, mi vengono in mente due aggettivi che cominciano per S: sbalorditivo, straordinario. Così è stato l'impegno dei professionisti della salute». Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss Euganea, gioca con l'alfabeto per alleggerire il racconto di un anno drammatico. Un dramma tutt'altro che concluso visto che «la guerra è ancora in corso, qui c'è ancora gente che lotta contro il virus». Nessuna celebrazione, allora. Solo una carrellata di testimonianze per ripercorrere un venerdì 21 febbraio che entrerà nei libri di storia.

Scibetta ha aperto ieri l'evento Io c'ero e ci sono organizzato all'ospedale di Schiavonia, lì dove un anno fa tutto è cominciato. Lo ha fatto il 20 febbraio e la data di ieri era doppiamente simbolica. Era la vigilia di questo anniversario, certo, ma era anche la Giornata nazionale del personale sanitario. L'occasione giusta per rendere merito a chi combatte una battaglia che in provincia di Padova ha visto sì 1.417 vittime, ma anche 54.086 guariti.

I MERITI

Un leggio e un microfono per dare voce a dirigenti, medici, infermieri e pazienti. In sottofondo le note del pianista fuori posto Paolo Zanarella, in bella mostra il quadro donato all'ospedale dall'artista Carmen Cassighi. Il primo a parlare è proprio Scibetta e il suo è quasi un saluto ufficiale visto che tra pochi giorni terminerà il proprio incarico. «Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo trovati di fronte decisioni così incredibili? Chiudere tutto, isolare, circoscrivere, contenere. Con un nemico che non riuscivamo a vedere».

Per Scibetta «il modello veneto è nato a Padova» e si basa su tre azioni decisive: la scelta di sigillare l'ospedale di Schiavonia, la decisione di rendere Vo' zona rossa e la trasformazione del moderno ospedale Madre Teresa in Covid Hospital. «Sono servite anche decisioni coraggiose - ricorda il dg - Pensiamo ai due tamponi molecolari fatti quel venerdì. Le linee guida teoricamente li prevedevano solo se c'erano stati contatti stretti con persone provenienti dall'estero. Le nostre sono state decisioni forti ma vincenti». C'è spazio pure per sottolineare come «ci siamo allenati a guardarci negli occhi, unica parte scoperta del viso» e per ricordare con orgoglio «il tifo da stadio che si è scatenato nei confronti della sanità».

I PROTAGONISTI

Il primo medico a parlare è Alberto Rigo, che quel giorno era direttore del presidio di Schiavonia. «Era un momento felice, mia figlia aveva finito gli esami. Ricordo poi la telefonata con cui sono stato avvisato dei due casi di Coronavirus e le luci dei lampeggianti delle forze dell'ordine nel parcheggio. Emotivamente è stato un momento fortissimo». Domenico Montemurro, che quel giorno era alla direzione medica, ammette che «essere psicologicamente sul pezzo non è stato facile», ricorda «le innumerevoli ore passate a studiare» e invoca «un sano ottimismo. Non sarà più come prima, ma si ricomincia».

I PRIMARI

Molto intense le testimonianze di chi guida i vari reparti. Esordisce Lucia Carmela Leone, coordinatrice dell'area Covid non critica. «Quando arrivò la notizia non ci volevo credere. In quel punto il mio reparto di medicina accoglieva 95 pazienti e furono bloccate tutte le dimissioni. Era difficile trovare le parole giuste senza generare panico. Non scorderò mai la riunione del mattino di domenica 8 marzo, quando dissi a medici e infermieri che dal pomeriggio il nostro non sarebbe stato più un reparto di medicina bensì un reparto Covid. Ricordo la paura nei loro occhi, sui visi già coperti dalla mascherina. C'era distanza fisica quando la vicinanza sarebbe stata necessaria. Ma il coraggio ha preso il sopravvento e da quel giorno sono passati da noi 1.500 pazienti». Fabio Baratto dirige la Terapia intensiva e ricorda che «la prima ondata è stata intensa ma breve, la seconda non sembrava finire qui». Poi, il 27 dicembre, ecco il vaccino: «È diminuita la paura».

LA TEMPESTA

La collega Roberta Volpin è primaria del pronto soccorso e non scorderà mai quei giorni in cui «tutto il mondo nominava Schiavonia con gli accenti più disparati. Per 48 ore siamo rimasti chiusi dentro senza dormire e mangiando poco, ma circondati dall'abbraccio dei cittadini all'esterno. Probabilmente non siamo eroi ma abbiamo dimostrato coraggio, unione, professionalità. La paura ci fa compagnia, ma non ci ha mai fermato. L'albero ha sviluppato radici forti per resistere alla tempesta».

Giancarlo Pasquetto, direttore della Cardiologia, quel pomeriggio era impegnato in una riunione con altri cardiologi in servizio nel resto della provincia. «Scherzosamente - racconta - mi dissero che arrivavo da Schiavonia e che dovevamo isolarmi». Invece isolamento sarebbe diventata presto una delle parole più frequenti del nostro vocabolario. Il primario evidenzia con fierezza: «Abbiamo sempre lavorato tutti assieme, per il bene dei pazienti».

In trincea, una trincea diversa ma altrettanto fondamentale, era anche Serena Masiero, medico del laboratorio analisi. Il momento che non scorderà mai? «Quando, dopo aver ricevuto la notizia, arrivarono i colleghi in laboratorio. Non ero mai stata così felice di vederli».

LA LETTERA

Vanessa Trevisan, ex sindaca di Vo e figlia della prima vittima Adriano, fa arrivare una lettera in cui ripercorre tutto: «Sembrava di vivere in un film, spesso quella notte ci ripetevamo speriamo di svegliarci, poi guardavamo fuori dalle finestre e quelle luci blu erano prova di realtà. (...) Lo abbiamo visto attraverso il vetro, lontani, ma al tempo stesso vicini a lui. (...). Quello che noi tutti portiamo nel cuore è la perdita di un marito, un papà, un nonno, un suocero e il ricordo di quella notte che nessuno mai potrà cancellare».

La cerimonia si chiude con una rosa rossa, appoggiata sul pianoforte, idealmente consegnata ai pazienti guariti. Questo è il giorno in cui si ricorda il 21 febbraio di un anno fa, ma ora è arrivato il momento di guardare avanti. Immaginando come sarà il 21 febbraio 2022.

Gabriele Pipia

