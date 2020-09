LA GIORNATA

PADOVA Sabato erano stati 11, domenica 34, ieri 8. È un'onda con continui saliscendi quella che registra i nuovi contagi Covid nella provincia di Padova. Ieri il dato è stato decisamente in calo rispetto a quello, preoccupante, del giorno prima. Le persone attualmente positive nel territorio dell'Ulss 6 sono 349 (sui due 2.432 totali del Veneto) e i ricoverati all'Azienda ospedaliera di Padova sono 10: di queste 8 non sono in condizioni critiche, 2 sono invece in terapia intensiva. Sono oltre mille, intanto, i tamponi fatti nei primi 4 giorni ai rientrati dalla Sardegna.

I CONTROLLI

Intanto in città proseguono i controlli delle forze dell'ordine sui locali e sugli altri luoghi pubblici. Tra il 25 e il 26 agosto gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato un bar, una locanda e un'enoteca con 400 euro di multa e la chiusura di 5 giorni. Il motivo? Mancato utilizzo delle mascherine. I provvedimenti riguardano un bar di via Buonarroti, una vineria di via Vecellio e un'osteria di via del Cristo. «Se io dico ai clienti di mettere la mascherina e loro non lo fanno, cosa posso fare?» prova a difendersi il titolare dell'osteria alla Pergola che oggi riaprirà l'attività. L'assessore con delega alla Sicurezza Diego Bonavina, però, è netto: «Se a certi locali sono state applicate delle sanzioni significa che c'è stato prima un accesso, seguente ad una segnalazione, e poi un secondo accesso. Nessuno può dire che certe irregolarità si siano verificate per caso, i nostri agenti verificano sempre se c'è una certa continuità».

Intanto dal Polesine scoppia una polemica. Una festa privata con 100 partecipanti in un boschetto, a Borgoforte, frazione di Anguillara, fa insorgere gli abitanti della vicina Beverare. «Musica sparata per tutta la notte, assembramenti e scarse misure di prevenzione anti Covid-19». Appare contrariato Vinicio Piasentini, sindaco di San Martino di Venezze. «Per gli abitanti della frazione di Beverare è stata una notte terribile. Le feste private che si ripetono almeno due-tre volte all'anno nel boschetto di Borgoforte sono diventate un problema che si ripercuote sulla nostra comunità, visto che Beverare dista appena 500 metri, in linea d'aria, dalla zona in riva all'Adige. Sono state chiuse le discoteche e vengono permesse feste private senza che nessuno intervenga?».

A.G.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA