LA GIORNATA

PADOVA Quando il furgoncino ieri alle 9,30 ha varcato il cancello di via Gattamelata l'emozione è stata fortissima. Più di quanto medici e infermieri che lo aspettavano potessero immaginare. E con gli occhi lucidi hanno accompagnato il transito del contenitore termico dal bagagliaio alla farmacia, perché all'interno erano custodite sì le tanto attese fiale prodotte dalla Pfizer, ma erano riposte soprattutto le speranze di tornare a una vita normale, alle cose semplici che tanto mancano, come un abbraccio, o una stretta di mano. E finalmente senza il bollettino quotidiano di lutti.

La campagna vaccinale all'Istituto Oncologico Veneto, dunque, è iniziata all'insegna dell'emozione, che è durata per tutta la mattinata. All'ex Busonera sono stati fatti pervenire quattro flaconi che poi nella farmacia interna, dove vengono diluiti gli antiblastici per curare i tumori, sono stati trasformati in 20 dosi, inoculate a partire dalle 12. Giusi Bonavina, direttore sanitario, è stata la prima a cui è stata iniettata e poi è stata lei stessa a somministrare le altre 19: 9 ai medici e 10 agli operatori, in servizio a Padova e a Castelfranco.

LE RIFLESSIONI

Le parole del direttore sanitario sono significative dell'atmosfera che c'era allo IOV IRCCS. «Non avrei mai immaginato - ha sottolineato - che mi sarei emozionata così tanto. Avevamo sentito parlare del vaccino, ma vederlo è diverso. Sembravamo una scolaresca ed è stato bellissimo condividere un momento storico». Per quanto riguarda la somministrazione, ha spiegato: «A me l'ha iniettato la nostra anestesista Elisa Granziera e non ho sentito nulla, neanche un po' di bruciore. Come per tutti i vaccini ora potrebbe esserci un lieve rialzo febbrile, ma non è detto. Tra qualche settimana, poi, effettueremo l'iniezione di richiamo».

«Questa giornata fa grande la sanità perché il futuro si prospetta radioso ha aggiunto -. Durante la pandemia abbiamo appurato che prevenzione, ricerca e sviluppo giocano un ruolo fondamentale sull'ottimizzazione del sistema sanitario. I vaccini hanno cambiato la storia della Medicina e delle malattie infettive. Basti pensare al vaiolo, che ormai è scomparso, e l'OMS di recente ha dichiarato debellata la poliomielite in Africa. Grazie all'immunizzazione ogni anno si salvano due milioni e mezzo di vite». E a questo proposito Giusi Bonavina ha ribadito: «Tutti noi, per impegno etico, dobbiamo aderire alla campagna vaccinale. E il nostro compito è di incoraggiare i cittadini a fare altrettanto. Io mi sono vaccinata con consapevolezza e determinazione. Dobbiamo ringraziare coloro che si sono adoperati per rendere questo possibile». «È un momento storico ha osservato il direttore generale, Giorgio Roberti -. Il 2020 è stato segnato dall'emergenza, ma ora possiamo guardare avanti con speranza grazie a un'arma in più, ma continuando ad applicare le misure di prevenzione». «Era stato predisposto tutto per diluire i 4 flaconcini e trasformarli in 20 dosi - ha detto poi Marina Coppola, responsabile della farmacia dello Iov -. Abbiamo effettuato i controlli, sulla qualità e l'integrità dei lotti con emozione e voce tremula, presi da questa nuova ripartenza». «Un successo importante - le ha fatto eco l'oncologo Marco Maruzzo - un'opportunità da cogliere senza paura, nell'interesse personale e della comunità». «Ho aderito convinta - ha spiegato Francesca Bonadies, infermiera - perché credo fermamente nel vaccino. Dobbiamo farlo per noi, per i pazienti che seguiamo, ma anche per tutte le persone che sono morte». «Questa - ha concluso Giuseppe Lombardi, anch'egli oncologo - è un'opportunità che può cambiare le sorti della pandemia. Dobbiamo vaccinarci, perché solo così si fermano i contagi. E questa sarà un'opportunità pure per i pazienti oncologici per affrontare meglio la patologia».

LE SCADENZE

Già oggi giungeranno in via Gattamelata altri quantitativi di vaccino: saranno inizialmente tre tranche da circa 120 dosi, quindi 360 in poco tempo, e via via arriveranno le altre da somministrare agli 870 operatori sanitari. Dopo toccherà al personale amministrativo, e si arriverà a 1.300 vaccinati, e infine inizierà la campagna per i pazienti in cura per il tumore, previa valutazione caso per caso dell'oncologo di riferimento. Oltre a Bonavina, Maruzzo, Lombardi, Coppola e Bonadies, ieri si sono vaccinati anche Pierluigi Pilati chirurgo oncologo e Giorgio Zanardo, direttore di Anestesia e Rianimazione 2.

L'unico neo della storica giornata è stato un post offensivo nei confronti della campagna vaccinale scritto da un paio di no vax durante la diretta facebook: i dissidenti, però, sono stati subito aspramente criticati dalle tante persone che invece stavano commentando con entusiasmo l'arrivo delle fiale anti-Covid.

Nicoletta Cozza

