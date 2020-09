LA GIORNATA

PADOVA Operoso, determinato, laborioso, allergico alla ribalta. L'imposto distanziamento sociale non spegne la voglia di dedicarsi al prossimo: è un volontariato che alza la mano, risponde presente e per una volta si mostra orgogliosamente al pubblico quello che si ritroverà oggi in Prato della Valle. Dalle 10 del mattino all'imbrunire, 200 stand informativi di associazioni e cooperative del territorio daranno appuntamento alla cittadinanza. La Festa sarà suddivisa in sette aree: volontariato e promozione sociale, sport, ambiente, pace, salute, gioco e incontro tra popoli.

Il doveroso ringraziamento ai volontari e ai sanitari che si sono particolarmente impegnati nell'emergenza Coronavirus sarà affidato ad una staffetta di solidarietà proposta da Avis del piovese e Rainrunner in collaborazione con Avis provinciale, Csv e Comune: u gruppo di podisti partirà da Voltabarozzo per effettuare un tragitto simbolico con sosta davanti all'Ospedale civile e al Municipio e terminare nella piazza più grande d'Europa. Contestualmente, tornerà la Festa del Recupero e dell'Energia pulita, con la sua chiara volontà do promuovere riuso, riciclaggio, energie rinnovabili. Per tutto il giorno Legambiente e numerose altre realtà del volontariato ambientale saranno in Prato per incentivare attività ecosostenibili e di racconta differenziata. Riflettori accesi anche sulla tutela dell'area verde del Basso Isonzo, sui modi di sventare l'edificazione nei terreni Ira. Nel pomeriggio dall'isola Memmia partirà un flash mob proposto dall'associazione Ottavo Giorno: alcune poche istruzioni e poi, distanziati e con mascherina, pronti per una semplice ma coinvolgente coreografia.

Le attività sportive saranno proposte in sicurezza dal Centro sportivo italiano e da alcune associazioni aderenti al tavolo sport e salute di Padova Capitale europea del Volontariato. Non mancherà l'ormai più che tradizionale Festival delle Bande musicali & majorettes. Prosegue intanto il progetto Per Padova noi ci siamo, presente al Festival Photo Open Up, festival internazionale di fotografia, fino al 25 ottobre a Padova nelle Scuderie di Palazzo Moroni. L'omonimo reportage, realizzato nel maggio scorso dalla giovane fotografa Valentina Borgato, propone 21 foto scattate che raccontano dell'aiuto reso in emergenza.

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA