PADOVA Nemmeno le chiusure domenicali dei negozi hanno scoraggiato chi ha voluto trascorrere la giornata lontano da casa. Il sole è stata una calamita troppo potente tanto in città, in centro o sugli argini del Piovego e del Bacchiglione, quanto sui Colli. A Passo Fiorine ieri si sono presentate quasi duecento persone. La maggior parte in passeggiata, altri hanno preferito un pranzo al ristorante La Baita. «Gente c'è, sicuramente, non possiamo lamentarci ha confermato Simone, uno dei titolari . Non è stato come due settimane fa quando veramente c'era la ressa, però molti hanno approfittato della giornata, anche perché sarà una delle ultime. Proprio per questo il Comune ci diceva che ha deciso di non chiudere la strada come la settimana scorsa, abbiamo potuto lavorare e raccogliere quelli che probabilmente saranno gli ultimi avventori. I Colli sono un'isola felice, teniamo a galla un po' tutta la filiera, dai fornitori ai rappresentanti. So che città e comparto termale soffrono tanto, qui da noi è diverso».

Un giornata di festa, quella sui Colli, che ha avuto termine intorno alle 16 quando il sole ha cominciato a calare. Scene simili si sono viste al Telaio Bike alle chiuse di Voltabarozzo e al Pier88, al Bassanello, dove c'era chi prendeva il sole, chi beveva qualcosa chiacchierando e chi faceva una sosta dopo una corsa. Lungo gli argini del Piovego e del Bacchiglione era una moltitudine di colori sgargianti, occhiali da sole e fasce da braccio per il telefono. Ecco il posto preferito dai runner, schiera di sportivi che il precedente lockdown ha contribuito ad ingrossare e che ora, con le chiusure domenicali, rispunta fuori più forte che mai. A questi si sono aggiunti coloro che preferiscono la bicicletta, mezzo scelto soprattutto dalle famiglie, con qualche rischio quando si tratta di bambini che hanno appena imparato a pedalare. In più punti si è visto un bimbo accompagnato da mamma e papà perdere il controllo della biciclettina e finire dritto contro le gambe di un runner. Scene di una giornata di festa, come se l'incubo del Coronavirus fosse sparito ai raggi del sole e alla voglia di stare fuori. Si è passeggiato anche in centro storico. Famiglie con bambini hanno fatto il giro di Prato della Valle, lasciando fare ai figli le corse con il monopattino. Ma non appena è arrivata la sera, il centro si è svuotato.

In serata il commento del sindaco Sergio Giordani: «Anche oggi è stata una domenica di grande senso di responsabilità da parte dei padovani, uniti e rispettando le regole ne usciremo presto». Quanto ai giardini dell'Arena illuminati, ha detto: «Un tempo luogo di ogni genere di spaccio e di smercio oggi sono un vanto della città. Non sono servite le polemiche per questo risultato, ma buone idee, impegno e collaborazione».

Ieri, per i bar e ristoranti stessi numeri della scorsa settimana, si sono visti arrivare un po' di clienti nelle ore centrali della giornata ma il buio se li è portati via. «Era quello che si voleva è il commento laconico di Filippo Segato, segretario dell'Associazione provinciale pubblici esercizi . I numeri sono stati deludenti, esattamente come la scorsa domenica». E sì che lo spauracchio del centro storico zona rossa dovrebbe essere stato chiarito.

