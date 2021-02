LA GIORNATA

PADOVA La campanella suonerà come ogni mattina, ma questa volta non sarà solo virtuale. Il giorno più atteso è arrivato: oggi riaprono le scuole superiori per consentire le lezioni in presenza al 50 per cento degli studenti. Il piano concordato tra il prefetto e Busitalia per rispettare la capienza dimezzata prevede 100 autobus in più (70 di questi sono extraurbani) e 225 corse aggiuntive. L'azienda metterà in campo anche 65 steward per evitare che si verifichino assembramenti alle fermate. Ma ora c'è di più: la Polizia locale di Padova sarà impegnata all'ora di pranzo davanti ad almeno sette istituti per ricordare a tutti di rispettare le regole. «Sarà una presenza molto discreta con l'unico obiettivo di sensibilizzare i ragazzi - conferma l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina - Bisogna evitare che si formino i gruppetti e che gli studenti si mettano vicini senza mascherina per fumare. Stiamo faticosamente cercando di tornare alla normalità e dipende da tutti i noi. Rispettare le regole è fondamentale».

IL PIANO

La Polizia locale controllerà le aree scolastiche ma ovviamente l'attenzione sarà concentrata anche sui locali soprattutto nella fascia oraria del pranzo e per gli aperitivi prima delle 18. «Presteremo grande attenzione sia in centro storico che nei quartieri assicura il comandante Lorenzo Fontolan Tra mattina e pomeriggio saranno impegnati in tutto una ventina di agenti, a cui se ne aggiungono una decina alla sera che controlleranno pure il rispetto dell'orario di chiusura alle 18».

LE CHIAMATE

Come era già capitato nei giorni delle feste di Natale, la centrale operativa di via Gozzi è stata presa d'assalto negli ultimi giorni arrivando a registrare tra le 800 e le mille telefonate. Il doppio rispetto alle 500 di un giorno tradizionale. «Succede sempre così quando si avvicinano un'ordinanza o un nuovo decreto che comportano nuove regole spiega il capo dei vigili Siamo considerati un punto di riferimento e molti chiamano anche dalla cintura urbana. Per rispondere a tutti abbiamo dovuto potenziare il personale». Anche in molti Comuni della Provincia saranno impiegati i vigili per controllare che il distanziamento venga rispettato.

IN CLASSE

In provincia di Padova si contano 38.337 studenti delle scuole superiori suddivisi in 33 istituti. Oggi è previsto il rientro in classe per la metà, gli altri faranno l'ormai classica didattica a distanza. Ogni istituto ha stabilito la propria organizzazione: quasi tutti si sono orientati per una turnazione tra le varie classi senza suddividere i compagni tra chi va a scuola e chi rimane a casa.

Ieri, intanto, il sindaco di Padova Sergio Giordani ha pubblicato sui social una lunga lettera a chi si appresta a tornare sui banchi dopo una lunga e difficile attesa condita anche da qualche protesta pubblica. «Care ragazze e cari ragazzi - scrive Giordani - finalmente tornerete nelle vostre classi. So che siete felici, che si tratta di un momento per voi particolare dopo un lungo tempo in cui avete vissuto momenti tristi e io sono felice con voi. (...) Se metà di quelli che in questi mesi vi hanno indicati come il fulcro di ogni irresponsabilità, si fermasse un attimo a pensare cosa hanno significato per loro quegli anni, ci saremmo probabilmente risparmiati molti di quei luoghi comuni che avete sopportato sulla vostra pelle (...). Siete - prosegue il sindaco - la generazione che, con gli anziani e i più fragili, ha emotivamente sofferto maggiormente le conseguenze di questo tremendo periodo e resistito con determinazione».

La conclusione di Giordani è un messaggio di speranza: «Questo rientro in classe, insieme al vaccino, è la forma più evidente di una nuova speranza che sta arrivando e voi ne siete i protagonisti. Vi invito ad essere orgogliosi di questa responsabilità che portate e di esserne all'altezza fino in fondo. Confido che anche col vostro agire indicherete a tutti noi e alla società la strada per uscire da questa situazione».

Gabriele Pipia

