LA GIORNATA PADOVA Indignazione, spavento e senso di insicurezza. I tre sentimenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAPADOVA Indignazione, spavento e senso di insicurezza. I tre sentimenti si mescolano tra i tanti padovani abituati ad utilizzare il tram in città. «Ho sempre pensato di essere al sicuro sul tram, lo prendo ogni giorno per andare a lavoro e per ritirarmi a sera. Mi garantisce quasi sempre di essere puntuale in ufficio ma adesso inizio a pensare che forse è meglio se rivaluto il tutto. racconta Stefania, impiegata in azienda -. È inaudibile che nel 2019 accadano cose del genere». «Oggi ho valutato la grande organizzazione di...