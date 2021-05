Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAPADOVA Il piano per far tornare in classe gli alunni di prima superiore ha retto. Ieri, nel giorno del rientro, non si sono registrate grosse criticità salvo un po' confusione tra le 13 e le 14 alla fermata del tram sulle Riviere. Gli studenti si sono mischiati alla folla di utenti abituali del serpentone blu nell'orario di uscita da scuola, chi tornava a casa e chi andava in stazione per prendere la coincidenza. E anche a bordo...