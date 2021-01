LA GIORNATA

PADOVA Il dottor Daniele Donato, in camice bianco, a dare formalmente il via. Il professor Andrea Crisanti, jeans e camicia chiara («l'ho messa comoda apposta...»), in piedi accanto a lui. Così ieri l'Azienda ospedaliera di Padova ha trasmesso in diretta Facebook il momento più atteso della maratona di 12 ore che dalle sette del mattino alle sette di sera ha visto 500 dipendenti sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Medici, infermieri e personale sociosanitario: tutti sorridenti, emozionati e con la manica rimboccata al piano rialzato del policlinico di via Giustiniani.

«Il professor Crisanti è il testimonial per il vaccino perché oggi è il suo turno. Abbiamo attivato la vaccinazione andando a privilegiare i reparti Covid e l'età anagrafica. Lui è uno dei primi». Così il dottor Donato, già direttore sanitario e ora nuovo direttore generale, ha esordito per spiegare la massiccia campagna vaccinale dell'Azienda. «Per il nostro personale abbiamo 9.250 dosi di vaccino, destinato anche agli specializzandi. Il 27 dicembre abbiamo vaccinato 90 persone, il 31 dicembre altre 90 persone. Ora ne vacciniamo 500 e ogni settimana riceveremo tra le 1.250 e le 1.300 dosi. L'adesione è totale».

LA SITUAZIONE

Donato ha colto l'occasione per fare anche il punto sulla situazione degli ospedali, dopo due mesi in cui i numeri dei ricoveri sono cresciuti progressivamente costringendo l'Azienda a far scattare la Fase 5, quella che prevede un aumento dei posti letto per reggere l'urto dell'emergenza. Ieri, per la prima volta dopo moltissime settimane, il dg ha parlato di una situazione in lieve miglioramento.

«Attualmente tra il policlinico e l'ospedale Sant'Antonio sono attivi 263 posti-letto per pazienti Covid di cui 53 in Terapia Intensiva e altri 52 di semi-intensiva. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una stabilizzazione della domanda di ricovero: abbiamo appena finito la riunione con i direttori dei vari reparti e iniziamo a registrare dei posti-letto disponibili. Ciò significa che il pronto soccorso oggi ha la possibilità di ricoverare i propri pazienti con tranquillità». La notizia è importante: nelle scorse settimane il numero i nuovi accessi era sempre stato superiore a quello delle dimissioni, provocando così una preoccupante saturazione dei posti letto. Una situazione che aveva costretto Regione e Azienda ospedaliera ad attivare altri 38 posti-letto al monoblocco, di cui sei di terapia intensiva.

LA TESTIMONIANZA

Dopo il punto della situazione sui reparti, i riflettori si sono spostati sul professor Andrae Crisanti che si è sottoposto al vaccino chiarendo la sua posizione: «Non sono mai stato contrario ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche. C'è stato qualche problema di trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati, quindi è il momento di testimoniare con la consapevolezza che è un momento di svolta. Questi vaccini sono sicuri».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA