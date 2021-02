LA GIORNATA

PADOVA Il Covid non ferma i concorsi del Comune e in fiera spunta anche la stanza per i candidati che non si sentono bene. Fortunatamente l'aula predisposta ieri all'interno del padiglione 11 del quartiere fieristico, per tutto il giorno, è rimasta vuota. Ma nel caso in cui durante la prova scritta qualcuno dei 51 partecipanti al concorso per l'assunzione di 2 dirigenti amministrativi avesse dovuto fare i conti con un po' di spossatezza e con del malessere, non sarebbe stato costretto ad abbandonare la prova. Molto semplicemente si sarebbe dovuto limitare a prendere fogli e penna e a traslocare nella saletta dove avrebbe potuto continuare tranquillamente a giocarsi quella che, con ogni probabilità, rappresentata la sua grande occasione.

IL CAMBIAMENTO

I concorsi al tempo del Covid sono dunque anche questo. A confermarlo è stata l'assessora al Personale Francesca Benciolini. «Le nuove norme di prevenzione per lo svolgimento dei concorsi prevedono anche soluzioni di questo tipo ha spiegato l'esponente della lista Lorenzoni - La saletta, che per fortuna è rimasta deserta, può accogliere fino a tre persone ed è pensata per quei candidati che, pur non essendo risultati febbricitanti all'ingresso del padiglione della fiera, durante la prova avvertono qualche sintomo riconducibile all'influenza. Chiaramente ha detto ancora Benciolini le misure anti Covid non si sono limitate a questa stanzetta. I candidati sono stati divisi in due gruppi che non potevano superare le 30 persone e per due volte è stata effettuata la misurazione della temperatura corporea. La cosa importante, però, non sono le misure anti contagio che, ormai, devono essere una precondizione ha aggiunto Va sottolineato invece come la nostra amministrazione, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, non rinunci ai concorsi».

LE PROVE

«I 51 partecipanti alle due prove scritte che si sono tenute in fiera ha continuato Benciolini Fanno parte di un gruppo di 61 persone che hanno passato prima un test di pre-selezione e poi una prova psicoattitudinale che, per la prima volta, si è svolta in una modalità assolutamente innovativa. I candidati, infatti, hanno dovuto interagire tra di loro, attraverso dei lavori di gruppo».

Prima dell'estate chi passerà le due prove scritte è necessario ottenere un punteggio di almeno 21 punti dovrà affrontare gli orali. In questo caso a spuntarla saranno solamente due persone che si aggiudicheranno l'ambita posizione dirigenziale a tempo indeterminato. Nello specifico ci sarà un'assunzione come dirigente de Servizi istituzionali entro la fine dell'anno. Entro il 2023 sarà la volta del nuovo dirigente del settore Appalti. La macchina comunale dei concorsi comunali viaggia, dunque, a pieno regime. C'è tempo fino al prossimo 22 marzo per presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo pedagogico - categoria D. Sul sito del Comune, il prossimo 12 aprile, saranno pubblicate le comunicazioni sull'eventuale svolgimento della preselezione o meno, la data e la sede della prova preselettiva e l'elenco dei candidati tenuti a sostenerla (con riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione). Il concorso prevede un'eventuale preselezione, nel caso in cui il numero dei candidati, esclusi i soggetti esonerati, superi le 30 unità. Poi due prove scritte e una prova orale.

Alberto Rodighiero

