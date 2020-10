LA GIORNATA

PADOVA Il camice bianco lascia posto all'abito delle grandi occasioni, la tensione di marzo si trasforma in pura emozione. Paolo Simonato, Luca Sostini e Mariateresa Gallea, ancora loro. Dopo essersi immersi nella zona rossa di Vo' per sostituire i colleghi in quarantena, ieri mattina i tre giovani medici di base sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica per ricevere l'onorificenza di Cavalieri. «Vi siete impegnati per la cura di coloro che erano malati per il Covid, vi siete impegnati ad aiutare chi era in condizioni di disagio. Voi qui rappresentate tutti gli italiani». Sergio Mattarella parla e nella loro mente scorrono i flash di quei giorni durissimi.

I PROTAGONISTI

Mariateresa Gallea, 33 anni, di Padova. Paolo Simonato, 29 anni, di Ospedaletto. Luca Sostini, 34 anni, di Este. Eccoli i protagonisti della cerimonia in diretta tv nazionale, assieme ad altri colleghi provenienti da tutta Italia. Scendendo dal Colle sorridono, rispondono al fiume di messaggi di congratulazioni e svuotano il grande sacco delle emozioni.

Il primo a raccontarsi è il dottor Sostini: «Non dimenticherò mai l'intensità di quei giorni, quello che mi sono portato a casa è l'importanza della collaborazione da parte di tutti. Colleghi, cittadini, amministrazione comunale. Questo riconoscimento è per i medici di Vo' che hanno vissuto settimane difficili, ma è anche per tutti i medici di medicina generale: da quelli della medicina di gruppo di Este a quelli che hanno vissuto l'emergenza in prima persona, da chi ha contratto l'infezione a chi ha assistito i pazienti».

Il dottor Simonato è altrettanto emozionato: «La fase preparatoria è stata un crescendo, il culmine è arrivato con le parole del Presidente della Repubblica che ci hanno esortato a continuare ad ispirare i nostri colleghi e tutti i cittadini ricordano anche l'importanza di rispettare le regole». La seconda ondata preoccupa ma non mancano i negazionisti: «Forse la colpa è anche nostra che non siamo stati in grado di dare i giusti messaggi, purtroppo la categoria ha dato messaggi contrastanti e questo forse ha creato confusione nella cittadinanza. Io faccio il medico e non do giudizi sull'opinione delle persone, ma quando posso cerco di divulgare in modo chiaro e positivo un corretto approccio a questa pandemia».

LA DEDICA

C'è un'immagine che la dottoressa Gallea non scorderà mai: le transenne all'ingresso del comune di Vo'. «L'esercito schierato dava proprio una sensazione di guerra. Sembrava un contesto surreale, ma è ancora reale. Chi minimizza questa situazione sicuramente non è entrato a contatto in forma diretta con questo virus. Dedico il riconoscimento alla mia famiglia che mi ha permesso di fare questo percorso e ai colleghi che rappresentiamo. È stato come ricevere questa onorificenza dalle mani di tutta l'Italia». Dopo le dieci di sera il treno di ritorno arriva a Padova. Oggi è un nuovo giorno: ancora in prima linea.

