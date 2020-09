LA GIORNATA

PADOVA Ieri sono stati registrati ventun nuovi casi di coronavirus in provincia di Padova. I positivi al tampone sono 363, ne sono stati individuati nove in più nelle ultime 24 ore. Il report emesso dalla Regione Veneto indica 1.342 padovani attualmente in isolamento domiciliare fiduciario, sette mostrano i sintomi della malattia. Sono state avviate 44 nuove quarantene negli ultimi giorni. Rimane sotto controllo la situazione in Azienda ospedaliera. I ricoverati positivi nel reparto di Malattie infettive sono nove, è entrato un solo nuovo paziente nel corso della giornata di ieri. Invariato il numero dei casi trattati in terapia intensiva, dove sono degenti solo due positivi.

I TEST

Prosegue a pieno regime il lavoro del Dipartimento di Prevenzione e Sanità pubblica dell'Ulss 6 Euganea, che attraverso i cinque Distretti del territorio eroga tamponi orofaringei ai vacanzieri di rientro dai Paesi a rischio. L'esame è obbligatorio per chi torna da Croazia, Grecia, Spagna, Malta e Francia del Sud mentre è facoltativo, ma consigliato, per chi torna dalla Sardegna. Finora sono stati eseguiti oltre mille tamponi a chi ha passato le ferie nell'isola.

L'UNIVERSITÁ

Questa mattina in Fiera si svolgono le prove di ammissione ai corsi di laurea con il numero programmato di Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi dentaria. Sono attesi 3382 candidati (2315 donne e 1067 uomini) che affronteranno i test di ingresso con le nuove regole anti-Covid. I posti sono 400, sessanta in più rispetto allo scorso anno grazie alla nuova sede di Treviso. Tre i Padiglioni allestiti per accogliere in sicurezza gli aspiranti camici bianchi. Non solo, per i candidati con disabilità sono stati creati percorsi ed ingressi veloci oltre che cento postazioni con tavoli tecnici idonei. È prevista inoltre una nursery per ogni padiglione dedicata alle donne che avessero necessità di allattamento o assistenza ai figli prima della prova. I ragazzi dovranno essere muniti di mascherina e entreranno ogni 20 minuti su due file per ogni padiglione. Il Bo ha previsto sei persone, tra personale tecnico amministrativo, ogni cento banchi. Ogni candidato prima dell'ingresso dovrà detergersi le mani, sarà certificata la sua partecipazione al test e accompagnato alla propria postazione.

Martedì 8 settembre, invece, sarà la volta delle Professioni sanitarie a cui per ora si sono iscritti in 3.700. Mercoledì 9 si terrà il test di Scienze dell'educazione e della formazione con 1.018 candidati previsti e il tutto si chiude il 16 settembre con un migliaio di candidati previsti per Scienze della formazione primaria. Quest'anno la formazione sanitaria ha segnato oltre seicento richieste d'iscrizione in più alle prove d'ammissione. Per quanto riguarda Medicina, rispetto a settembre 2019, le domande sono passate da 3056 a 3382 (+10,5%). Segno positivo anche per l'omologo corso in inglese Medicine and surgery e per le Professioni sanitarie. Dell'intera area sanitaria segna un lieve calo solo Farmacia, da 430 richieste nel 2019 a 357 di quest'anno. Scendono anche i candidati a Veterinaria: 842 contro 912 dello scorso anno.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

