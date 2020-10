LA GIORNATA

PADOVA Dai tifosi biancoscudati, in fermento per la partita, ai cittadini con l'impegnativa in mano, in attesa di sapere se sono positivi al Covid-19. Dalle adolescenti impazienti di sentire il proprio idolo cantare sul palco, ai bambini accompagnati dai genitori dopo che nella loro scuola si è registrato un caso di contagio. Lo stadio Euganeo da ieri non è più solo un luogo di divertimento, svago e allegria. Non si sentono più le risate, il tifo, le grida di gioia. A fare goal ora non è un calciatore che mette in porta la palla schivando abilmente il portiere, ma il medico che cala il tampone dentro il naso di un possibile positivo al coronavirus. Ieri sono stati effettuati 641 tamponi, di cui 253 rapidi e 388 molecolari.

L'ORGANIZZAZIONE

Si entra dall'ingresso della tribuna ovest e si costeggiano in auto gli spalti grigi. C'è chi arriva con l'impegnativa del medico ben stretta in mano, lo sguardo al di sopra della mascherina che cerca l'inizio della coda. C'è un papà che spinge un passeggino gemellare, la mamma subito dietro con tutti i documenti del pediatra in mano. La prima cosa da fare è firmare l'autocertificazione nella quale si indica se si vuole ricevere il risultato del tampone via sms o via mail.

«Ci sono due code, una per i prenotati e una per i non prenotati spiega Annalisa Timpini, dirigente medico del Distretto 1 di via Temanza, dove prima si facevano i test e i tamponi In quest'ultimo caso rientrano solo i viaggiatori e i bambini con l'impegnativa del pediatra. Tutti gli altri devono essere segnalati dal Dipartimento di Igiene o dal proprio medico di base. Qui abbiamo molto più spazio e siamo al chiuso, la coda viene fatta sotto il portico quindi l'ambiente è più confortevole sia per l'utente sia per noi che lavoriamo». Dentro lo spazio di 250 metri quadri dove un tempo aveva sede la sala progetto giovani ci sono ora sette box separati. Si entra, la tenda viene chiusa e si procede al test rapido o al tampone. Nel primo caso, si esce e si attende qualche minuto l'esito o sotto il portico o in macchina. Se il test è positivo si procede subito al tampone del quale si riceverà l'esito a casa, via sms o via mail.

I NUMERI

«Facciamo circa 400 tra test rapidi e tamponi al giorno, ma capita di farne anche molti di più, per cui avere uno spazio adeguato era davvero necessario continua Timpini Nel caso delle scuole andiamo noi lì se ci sono tante classi da testare, come abbiamo fatto nelle ultime settimane».

Finita la partita, o meglio, la procedura si esce dal cancello D. Chi con il cuore pesante ancora in attesa dell'esito del tampone molecolare, chi sollevato dal test rapido negativo. La coda non più festante è silenziosa, non ci sono sguardi complici, l'attesa è snervante più che eccitante. Anche lo stadio Euganeo cambia volto nell'epoca del coronavirus.

Silvia Moranduzzo

