PADOVA Cinque vittime e 533 nuovi casi di contagio. È questo il bilancio della giornata di ieri, quando è stata registrata l'ennesima morte di un ospite di una casa di riposo (per la prima volta quella di Pontelongo) con altri lutti a Vigonza, Villafranca, Piove di Sacco e Candiana. Sono 59 le persone ricoverate in un letto di Terapia intensiva nei vari reparti della provincia.

Il lutto a Pontelongo è per Ambrogio Ghezzo, di 88 anni ospite della locale casa di riposo Galvan che si è spento all'ospedale di Piove dopo un breve ricovero. Ghezzo era una persona conosciuta in paese per la sua lunga esperienza lavorativa nello zuccherificio e per aver abitato per molti anni in via Zuccherificio con la moglie, pure lei ospite della casa di riposo pontelongana. Molti anni addietro la coppia fu colpita da un grave lutto, la scomparsa in giovane età del figlio.

«Nell'ultimo nostro incontro - ricorda il sindaco Roberto Franco, che ha dato l'annuncio del decesso - ci siamo scambiati da juventini le impressioni sulla possibilità di rivincere lo scudetto, ma lui aggiunse che teneva di più alla coppa dei campioni. C'eravamo dati appuntamento più avanti nel corso del campionato. Invece - prosegue il primo cittadino - da qualche settimana aveva avvertito i sintomi del virus. I funerali di Ambrogio Ghezzo si svolgeranno venerdì pomeriggio nella parrocchiale di Sant'Andrea. Non sono invece state ancora fissate le esequie di Faustina Destro, residente nella frazione di Terranova, morta martedì all'ospedale di Schiavonia. La Destro che aveva 72 anni, da due anni, dopo la scomparsa della madre viveva da sola nella propria abitazione. «I positivi ad oggi sono 46, rispetto ai 52 dell'ultimo aggiornamento, quindi in leggero calo», aggiunge il sindaco di Pontelongo. Anche in Casa di Riposo Galvan la situazione sembra sotto controllo: tutti gli operatori sono negativi, resta una sola ospite priva di sintomi e in attesa del tampone, che tutti sperano possa risultare a breve negativo.

A Piove di Sacco nel pomeriggio di ieri si è riscontrato un nuovo decesso da Covid: una donna già degente da qualche giorno all'ospedale Immacolata Concezione, di 87 anni, che risulta essere residente nel capoluogo della Saccisica. Nel pomeriggio di oggi, alle 15, nella chiesa di Brugine, saranno infine celebrate le esequie di Mirko Comunian, 47 anni, deceduto domenica 8 novembre scorso in casa, probabilmente per infarto, mentre era in quarantena con moglie e figlia, perché positivo al Coronavirus. Sul corpo dello sfortunato bruginese è stata eseguita l'autopsia, i cui risultati saranno noti solo tra qualche settimana.

Ma l'elenco continua. È morta a 97 anni all'ospedale di Camposampiero A.T. che viveva con la famiglia a Pionca di Vigonza. Era ricoverata da qualche giorno per l'aggravarsi delle sue condizioni dopo aver contratto il Covid. È la prima vittima a Vigonza del Coronavirus da quando è iniziata la seconda ondata.

Anche il comune di Villafranca Padovana conta purtroppo una nuova vittima per Coronavirus, in questa seconda ondata di contagi. Si è spento all'età di 86 anni Agnese Stocco, che viveva in via Manzoni a pochi passi dal Santuario della Madonna delle Grazie in centro al capoluogo. Nelle ultime settimane, purtroppo, l'aggravarsi delle sue condizioni e il ricovero all'ospedale di Schiavonia dove purtroppo l'anziana è deceduta nella giornata di ieri. Ed è un altro nome ad allungare l'elenco dei decessi a Villafranca dovuti anche al contagio da Covid: con la prima ondata ben cinque sono state le vittime. È mancato infine anche un uomo di 75 anni di Urbana: era ricoverato al Covid Hospital di Schiavonia.

