LA GIORNATAPADOVA Alle sette di sera, dopo un pomeriggio passato in costante contatto con gli agenti della Polizia locale, Diego Bonavina scuote la testa: «No, così non va bene. È stata una giornata davvero difficile e c'è ancora chi non rispetta le regole». Nelle parole dell'assessore alla Sicurezza c'è la rabbia per certe scene ma c'è anche la preoccupazione per quel che potrà succedere dal prossimo fine settimana con il ritorno in...