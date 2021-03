LA GIORNATA

CARMIGNANO «In un giorno 20 nuovi positivi che si aggiungono ai 65 già presenti. Un terzo dei contagiati sono minori. Un aumento anomalo che identifica quindi la presenza di un cluster». Parole del vicesindaco reggente di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon. La cittadina di 7.600 abitanti dell'Alta Padovana diventa osservata speciale dopo il cluster di variante inglese individuato ad inizio settimana nella primaria di Campagnalta di San Martino di Lupari con 12 positivi asintomatici, con conseguenze anche a Cittadella al liceo Caro e a Villa del Conte alla scuola per l'infanzia parrocchiale.

«Non abbiamo ancora nessun dato sui quasi 200 tamponi effettuati alla Sauro e alla scuola per l'infanzia, sono in aumento i casi come in tutta la provincia» dice il sindaco di San Martino di Lupari Corrado Bortot. La collega Antonella Argenti di Villa del Conte aggiunge: «L'asilo parrocchiale rimane chiuso in attesa della conclusione delle verifiche del Sisp».

IL PRETE

A Carmignano di Brenta di 9 classi della scuola per l'infanzia, 4 sono a casa in via cautelativa. Ad essere contagiato, sintomatico ma non ricoverato, è anche il parroco don Egidio Girolimetto. Il sacerdote, com'è solito fare quale guida spirituale, è entrato in contatto con non poche persone e poi domenica scorsa c'è stata la cerimonia della prima confessione. Anche questo desta preoccupazione, si stanno cercando di definire tutti i suoi contatti.

LA TESTIMONIANZA

«La febbre è scesa, respiro bene, non ho altri sintomi - spiega il parroco - Lunedì ho sentito che non stavo bene, poi ho fatto il tampone e sono risultato positivo. Non so se è la variante inglese. Sono in attesa dell'esito del molecolare. In paese c'è preoccupazione per il contagio, ma in chiesa come in patronato, sono state usate tutte le attenzioni e precauzioni. Domenica ad esempio tutti i bambini avevano il loro microfono, gli spazi utili in chiesa non erano tutti occupati. Da lunedì non ho più avuto nessun contatto, mi sostituiscono dei collaboratori, non mi rimane che attendere».

In via cautelativa le autorità sanitarie sottoporranno a tampone molecolare la sessantina di giovani che hanno partecipato alla celebrazione. «Domani (oggi per chi legge) con le altre autorità decideremo relativamente al mantenimento dell'apertura delle scuole - dice sempre Pasqualon - E' molto complessa l'attività di tracciamento dei contatti delle persone risultate positive che appunto sono in rapido aumento».

Proprio la rapidità fa propendere per la presenza della variante inglese ad oggi non ancora accertata a Carmignano di Brenta. Il sindaco si è messo a disposizione pronto ad allestire un punto tamponi straordinario.

AL LICEO

A Cittadella martedì scorso i 1250 tra studenti e personale del liceo Tito Lucrezio Caro sono rimasti tutti a casa per un giorno, ora sono a scuola solo docenti e personale. Si erano riscontrati due casi di positività (già in quarantena da 10 giorni). Giunge una notizia confortante: sono tutti negativi i tamponi dei compagni di classe delle due studentesse. Fa il punto della situazione anche il sindaco della città murata Luca Pierobon attraverso un video messaggio ai concittadini. «La situazione Covid-19 a Cittadella sta peggiorando in modo molto grave. Dopo il 15 gennaio i casi di positività sono aumentati. Solo nell'ultima settimana i nuovi contagi sono stati 58. Evitate feste - l'accorato invito - compleanni, cene in casa con amici. Non è più il momento di scherzare. Abbiamo dovuto chiudere il liceo Caro per una situazione preoccupante. Stiamo rovinando il lavoro che tanti hanno fatto in estate». Annuncia poi una sorta di tolleranza zero: «Nel fine settimana ci saranno controlli serrati». In corso Noblesville, dove si trova il grande punto tamponi in modalità drive in, colonne di auto come non si vedevano da tempo, con attese che hanno messo a dura prova la pazienza, avendo toccato anche i 180 minuti.

Michelangelo Cecchetto

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA