La furia del vento: in piazza colonna a rischio, danni a parco e cimitero

IL GIORNO DOPOMONTAGNANA Vuole rialzarsi in fretta Montagnana, messa in ginocchio dal violentissimo temporale di venerdì pomeriggio. E se ieri mattina gli alberi caduti come birilli a decine erano già stati rimossi dalle strade, le ferite lasciate dal nubifragio erano ancora ben visibili. Coppi smossi sui tetti delle case, tegole cadute a terra, tronchi spezzati nei cortili delle case e delle scuole, oltre al cumulo di macerie di Porta Padova, dove due merli sono caduti proprio sul varco di accesso alla città.CHIESETTACamminando per le...