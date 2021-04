Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FRONTIERAMERLARA Travolta dall'emergenza Covid l'8 marzo dell'anno scorso, ha sperimentato per prima l'impatto devastante del Covid-19 nelle case di riposo. Oggi la residenza Pietro e Santa Scarmignan di Merlara sorride: ospiti e operatori sono tutti vaccinati e in cortile l'acacia sta per rivestirsi di nuove foglie. È a quest'albero, forte e tenace, che il pensionato ha affidato il ricordo dei 34 nonni morti durante la prima ondata. Non...