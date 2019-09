CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FIRMAPADOVA «Qui non stiamo pensando alla Padova di domani. Qui siamo addirittura oltre: stiamo disegnando la Padova del 2030». Fabio Bui, presidente della Provincia, scambia un'occhiata d'intesa con il rettore Rizzuto e sorride: «Abbiamo un'opportunità straordinaria che non possiamo lasciarci scappare». Accanto a loro il sindaco Giordani rilegge il testo dell'accordo e annuisce: «Sì, questo sarà un progetto vincente». Ieri mattina nella Sala del Consiglio della Fiera di Padova è ufficialmente decollato il progetto per la...