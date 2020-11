LA FIRMA

PADOVA Diciotto milioni di euro distribuiti a oltre 5mila tra infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e amministrativi dell'Azienda ospedaliera e dell'ospedale Sant'Antonio. A tanto ammonta il maxi accordo, firmato dalla direzione di via Giustiniani e dai sindacati della sanità, sui fondi 2019-2020 per i lavoratori del comparto. I contenuti della trattativa sono stati presentati ieri in conferenza stampa dai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. Il pacchetto ristoro comprende il premio Covid, il riconoscimento delle progressioni orizzontali, il conguaglio produttività e bonus per chiamate in emergenza. Dopo mesi di mobilitazioni e proteste, che hanno coinvolto anche il prefetto di Padova, i sindacati si dimostrano soddisfatti del risultato raggiunto. Nonostante ciò, i sanitari dell'Azienda ospedaliera continuano a percepire gli stipendi più bassi del Veneto. La ferita rimane ancora aperta dopo l'impugnazione da parte del governo della legge regionale che, stanziando 2,2 milioni di euro dal 2020 al 2022, parificava le loro buste paga a quelle dei colleghi delle altre aziende sanitarie venete.

«Siamo sicuri che è il miglior accordo che si poteva ottenere afferma Luigi Spada della Uil -, abbiamo lavorato giorno e notte per modificare le condizioni che ci proponeva l'amministrazione. Il piano coinvolge le varie parti contrattuali decentrate, darà ristoro e soddisfazione ai tanti lavoratori che da sempre si impegnano nella rete ospedaliera. É stato portato a termine un lavoro unitario tra Cgil, Cisl e Uil». Tra le parti salienti dell'accordo c'è il conguaglio produttività, che verrà pagato a tutti i lavoratori che erano in servizio nel 2019, già nella busta paga di novembre. Per quanto riguarda le progressioni orizzontali, è stato accantonato un milione e 100 mila euro per il passaggio del 30% del personale avente diritto con decorrenza del primo gennaio 2020, incluso il presidio Sant'Antonio. 280 mila euro andranno a integrare la progettualità Covid. Il personale dell'Azienda ospedaliera e del Sant'Antonio, che ad oggi non ha ricevuto il bonus, con il mese di novembre riceverà 400 euro.

I TERMINI

«Abbiamo chiesto il premio Covid per tutti i lavoratori che non erano entrati nell'accordo risalente a luglio - spiega Alessandra Stivali della Cgil che prevedeva un riconoscimento di 1200 euro a medici, infermieri, tecnici e operatori sociosanitari direttamente coinvolti nell'assistenza di pazienti colpiti dall'infezione. Abbiamo ottenuto un bonus di 400 euro anche per tutti gli altri». L'accordo include anche la progettualità per l'anno 2020. «Il riconoscimento per chi fa le notti impegnerà circa 200 mila euro specifica Achille Pagliaro della Cisl -, inoltre abbiamo restituito le indennità perse dal personale del presidio Sant'Antonio con la cessione del ramo d'azienda, al lavoro in Pronto soccorso e in Medicina d'urgenza. La premialità extra sarà estesa anche a chi lavora in via Giustiniani nel campo dell'emergenza urgenza. É poi confermato il pagamento per coloro che hanno garantito la presenza con gettoni di chiamata o pacchetti estivi grazie a 150 mila euro».

LE CHIAMATE

L'accordo impegna anche 300 mila euro per i lavoratori che sono stati chiamati all'improvviso sul posto di lavoro, per sostituire malattie o assenze dei colleghi. É stato firmato l'accordo sulle risorse da destinare agli incarichi di funzione: ai coordinatori sanitari e amministrativi-tecnici (i cosiddetti caposala) vanno un milione e 200 mila euro per attività di coordinamento secondo contratto collettivo nazionale. «Il prefetto di Padova è stato un grande mediatore ammettono i sindacalisti - sempre presente agli incontri, ha dato un grande sprint alla trattativa. Per noi non si è conclusa la lotta per l'adeguamento dei fondi alla media regionale. Ma questa è una partita che non si gioca con l'Azienda ospedaliera, ma con la Regione e il Governo. Siamo convinti che i lavoratori debbano avere il giusto riconoscimento».

Elisa Fais

