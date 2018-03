La Finanza a casa, poi la bufera: «Mi dimetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIFESACITTADELLA «Tutto questo è un fulmine a ciel sereno, attendo solo di parlare con il pubblico ministero per chiarire questa vicenda. Non si può avere idea di che cosa io stia provando. Non posso dire di più, almeno per ora, anche se vorrei dire molte, tante, cose». Le parole sono di Filippo De Rossi a poche ore dalla notifica della comunicazione di garanzia per la presunta tentata concussione. «Mi sono dimesso immediatamente per poter affrontare questa vicenda che non si ha idea di cosa mi stia provocando - ripete - devo avere il...