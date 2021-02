L'amore vince su tutto. L'adagio sembra svanire a causa del Coronavirus data la grande incertezza sul futuro prossimo. In loro aiuto ecco la tecnologia. Il pluriennale evento Sposi Oggi si evolve. Il team guidato dal padovano Enrico Lombardi con Lgc Web Agency, lo ha trasformato in virtuale. Dalle splendide ville e dimore che lo ospitavano, oggi e domani è in programma la prima edizione a distanza. Operatori e coppie potranno interagire tramite presentazioni, video, foto ed esibizioni dal vivo, come avveniva in presenza. Per le coppie sarà un'esperienza nuova e avvolgente, un mix di romanticismo e tecnologia, incontrando i migliori professionisti del settore che provengono da Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Spiega l'ad di Sposi Oggi Lombardi: la filiera del matrimonio ha subito un pesante rallentamento, noi vogliamo ridare alle coppie la possibilità di vivere il proprio matrimonio da sogno, potendo contare anche sul bonus governativo, come pure contribuire alla ripresa di tutti gli operatori del settore. Da casa, nella massima sicurezza si potranno avere tutte le informazioni sempre con la stessa competenza degli eventi dal vivo. Un segnale forte per tornare a vivere. Tutto gratuitamente basta iscriversi a: www.sposi-oggi.com.

M.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

