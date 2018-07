La fiera rinasce: sei mesi a Geo poi il bando per la gestione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RINASCITAPADOVA A volte ritornano. Come la fiera, data per morta, che rinasce sempre. E anche stavolta sembra che l'ente di via Tommaseo abbia superato la più grave crisi della sua storia, quando una gestione allegra dei francesi di Gl Events lo stava per mandare in fallimento. Ma questo non avverrà perchè i soci pubblici ne hanno ripreso la proprietà e ieri abbiamo avuto la certezza che chi finora ci aveva messo le mani, ovvero la Geo dei padovani Olivi e Griggio, ce le terrà almeno un altro po'.L'ACCORDOÈ il primo atto conseguente...