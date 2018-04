CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTAPADOVA Ristoranti, trattorie e agriturismi al completo da settimane sui Colli Euganei, che tra oggi e domani attendono migliaia di persone.Quasi tutti i locali, come accaduto con regolarità negli ultimi anni, registrano il pienone da ormai 15-20 giorni, sia per il tradizionale pranzo del giorno di Pasqua che per il lunedì dell'Angelo. Menù fisso alla domenica - nel tentativo di coniugare le esigenze organizzative del locale con quelle di risparmio dei clienti - e alla carta a Pasquetta: è questa la formula preferita dalla gran...