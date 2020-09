LA FESTA

PADOVA Non ha voluto mancare nessuno. Nemmeno Florindo Sinigaglia, 101 anni. Lo hanno messo in prima fila perché era la prima volta che usciva di casa da febbraio. Ma accanto a lui c'erano Vanessa Trevisan e Linda Salvador, due delle parenti delle prime vittime del Covid.

Nella piazza davanti al Municipio la gente è rimasta in attesa per ore. Mamme con bambino e biberon, vecchi dal passo incerto e le tiracche. La gelateria e i bar mai stati così pieni. «Ci vorrebbe un presidente al giorno».

Tutti sentivano che il presidente Mattarella non li avrebbe traditi. E infatti nel centro transennato, dove splendevano i distintivi della Polizia, il presidente ha onorato quell'atto di coraggio e insieme di amore per il resto del Paese che gli abitanti di Vo' hanno tradotto in due fasi: chiudendosi in casa e sostenendo per tre volte la campagna dei tamponi.

IL RICONOSCIMENTO

Proprio per questo il presidente ha presentato, non senza emozione, l'inchino dell'Italia a quest'atto di fede nella nazione. «Il senso di solidarietà che avete dimostrato è quello che lega il nostro Paese. Quello che avete vissuto è stata un'anticipazione che è servita a tutta l'Italia, grazie per la vostra serietà, siete stati un avamposto responsabile».

Un discorso a braccio, quello del presidente, che era stato introdotto da quello del sindaco Giuliano Martini: «Quel fatidico 23 febbraio giorno dell'attivazione del cordone sanitario ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo volontariamente affrontato 3 cicli di tamponi fino al 5 aprile, quando è stato individuato l'ultimo positivo. Abbiamo vinto la battaglia. Ringrazio tutti e ricordo un concittadino che ha finanziato con 100mila euro le ricerche dell'Università e quel genitore che al figlio recalcitrante a fare il tampone ha detto: Fallo per l'Italia, per il tuo Paese. Questo ci ha insegnato a essere comunità. E abbiamo fatto un ottimo lavoro per accogliere gli studenti in sicurezza».

«Vo' è oggi capitale d'Italia per la scuola, ma ringrazio il sindaco per ciò che è stato fatto durante l'emergenza sanitaria. Siete stati investiti per primi dal dolore di un lutto, la prima vittima, a cui ne sono seguite altre due. Avete affrontato per primi l'impatto con questo pericolo improvviso, e sconosciuto anche alla scienza, e avete affrontato le responsabilità con grande serietà, con senso di dignità. Questi attegiamenti sono stati poi fatti propri da tutt'Italia».

I VALORI

«L'impegno di tutta la cittadinanza, dei pochi dipendenti comunali, dei volontari non numerosi, dei giovani medici è stato fondamentale - ha continuato il presidente - È stata una scelta di aiuto vicendevole, ed è questo il modo di rispondere a pericoli così grandi, questo l'unico modo per batterli. Oggi l'apertura delle scuole significa che avete vinto lo scontro con la malattia. Ci vogliono attenzioni e precauzioni ma anche qui a Vo' si ritorna alla vita ed è un segno del rilancio del Paese».

E conclude: «Il Paese ha bisogno di sviluppare sempre di più il senso di comunità. La solidarietà in Italia è un valore tradizionale ma se qualche volta si appanna in questa emergenza sanitaria ne è stato riscoperto tutto il suo valore ed è proprio questo che ci consente di superare ogni difficoltà. Per questo ci tenevo a venire».

ZAIA

Concetti che sono stati ampliati subito dopo dal presidente della Regione, Luca Zaia: «Io torno sempre volentieri qui, sono venuto altre volte a incontrare i parenti delle vittime. Sono quello che ha voluto fare i tamponi a Vò, quei famosi 3.500 tamponi che hanno cambiato il corso della storia, di questa regione e soprattutto del Coronavirus».

I SINDACI

In platea c'erano i sindaci di Lozzo e Cinto, quello di Teolo, di Rovolon, di Cervarese e di Este. Pure di Agugliaro. Nessun altro. La sottolineatura arriva dal sindaco di Borgo Veneto, Michele Sigolotto: «I miei concittadini mi dicevano in questi giorni: andrai da «Mattarella! Invece no. Non siamo stati invitati e con noi molti altri sindaci. Eppure non siamo molto distanti. In ogni caso onore ai cittadini di Vò e anche alle maestre delle mie scuole che ieri si sono dimostrate forti e all'altezza».

Mauro Giacon

