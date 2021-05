Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FESTAPADOVA È un primo maggio molto particolare quello che si festeggia oggi in città. Prima di tutto perché al lavoro, inteso come servizio straordinario alla comunità, ci saranno centinaia di persone. Almeno 500 fra medici, infermieri e volontari della Protezione civile e della Croce Rossa nei punti vaccinali in fiera e in provincia. Almeno un centinaio gli agenti delle forze dell'ordine per controllare da vicino Prato della Valle,...