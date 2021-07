Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FESTAPADOVA Bagni nella fontana, campane che suonano a festa, caroselli come da tradizione. In città e provincia i tifosi azzurri non si sono certo risparmiati. E l'entusiasmo per la vittoria degli Europei li ha trascinati nei centri storici. Non ci è voluto molto prima che le strade venissero prese d'assalto dopo i rigori.L'ESULTANZASulle vie principali era un tutt'uno di caroselli di auto e motorini, chi teneva la bandiera, chi si...