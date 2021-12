L'ASSISTENZA

PADOVA La sanità padovana entra in Fase 3 e scatta il piano ospedaliero dell'Ulss 6 per far fronte all'aumento dei ricoveri. Schiavonia torna ad essere Covid hospital, con l'attivazione progressiva di 24 posti letto d'area critica e 116 di malattie infettive. Seconda valvola di sfogo è l'ospedale di Cittadella, che a seconda delle necessità arriverà fino a 72 posti letto dedicati ai positivi. A seguire, saranno coinvolti anche i presidi di Piove di Sacco e di Camposampiero.

LA SITUAZIONE

«La crescita epidemica del territorio si riflette nell'occupazione dei posti ospedalieri commenta il direttore sanitario dell'Ulss 6, Aldo Mariotto -. Al momento abbiamo 21 pazienti Covid in terapia intensiva e 77 in area non critica. Gli algoritmi previsti dalla Regione, che uniscono l'aumento dei contagi alla pressione ospedaliera, indicano Padova nella Fase 3. Schiavonia è uno degli ospedali classificati come Covid hospital, che progressivamente si sta trasformando. Da mercoledì abbiamo sospeso tutti i ricoveri urgenti non Covid in area medica e in area chirurgica. Poi, abbiamo trasformato il pronto soccorso in punto di primo intervento: ciò significa che i pazienti gravi vengono dirottati verso altre strutture in cui sarà possibile il loro ricovero. Infine, è prevista una progressiva contrazione del ricovero programmato chirurgico». Rimangono aperti, invece, il punto nascite, la pediatria, l'ostetricia, la dialisi, la psichiatria e l'oncologia medica. «Abbiamo richiamato al rigoroso rispetto delle norme igieniche all'interno delle strutture aggiunge Mariotto -. Sono previsti controlli ancora più serrati di quelli già fatti in precedenza».

Al Madre Teresa di Calcutta al momento sono occupati 12 posti letto Covid di terapia intensiva, presto ne saranno attivati altri quattro. E, se necessario, ulteriori otto in più. L'area medica di malattie infettive, inoltre, ha un potenziale di 116 posti letto. Qui attualmente ne sono occupati 52, tra degenza e sub-intensiva.

LA BELLA NOTIZIA

In un quadro tanto drammatico, arriva un bagliore di speranza. Erano le 5.16 di stamattina quando mamma Giorgia di Frassinelle Polesine ha dato alla luce Matteo, affacciatosi sul mondo in una sala parto dell'ospedale di Schiavonia. La prima nascita, nel primo giorno della riconversione a Covid hospital. «Il punto nascita e i servizi collegati di pronto soccorso pediatrico, ambulatori e degenza ostetrica e pediatrica rimangono aperti e attivi in sicurezza chiarisce il direttore generale Paolo Fortuna - con percorsi dedicati, ampiamente collaudati, che garantiscono le normali attività assistenziali alle mamme e ai bambini. In particolare, vengono garantiti tutti gli standard di qualità raccomandati, nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute: la presenza dei papà in sala parto, il pelle a pelle, il rooming-in e l'allattamento al seno. Oltre al punto nascita, ostetricia e pediatria, proseguono con percorsi dedicati in totale sicurezza anche le attività di oncologia, dialisi, psichiatria». L'operazione riguarda tutti ospedali della provincia.

«A Cittadella prevediamo di arrivare a 18 letti di terapia semi-intensiva e 54 di malattie infettive continua Mariotto -. Il terzo polo coinvolto, casomai entrassimo in fase 4, è Piove di Sacco con ulteriori 30 posti letto di accoglimento malattie infettive. Camposampiero viene lasciato per ultimo, sia per i lavori in corso che per lasciarlo come possibile rifugio di pazienti non-Covid». La situazione è pensante, anche perché si poggia su carenze di organico croniche. «Dobbiamo fare i conti anche con la riduzione del personale no-vax precisa Mariotto -. Sono stati sospesi 200 dipendenti dell'Euganea, di questi almeno 120 lavorano negli ospedali. Questo crea parecchi problemi, la condizione è più complessa rispetto l'anno scorso».

Per la zona Padova Sud, l'Ulss 6 ha in programma iniziative per favorire il rafforzamento delle attività specialistiche territoriali. Lo sforzo è di garantire il proseguo delle visite ambulatoriali all'interno degli ospedali, attività che invece l'anno scorso sono state sospese. Infine, è in via di definizione l'accordo sindacale per la mobilità del personale verso le aree covid: l'obiettivo è creare un'anagrafe dei dipendenti che volontariamente (o se necessario obbligatoriamente per competenze specifiche) vengono trasferiti. Oltre all'Ulss, anche l'Azienda ospedaliera ha messo a punto un piano di aperture per fronteggiare il Covid, con l'attivazione di 50 posti letto in più dedicati ai positivi tra via Giustiniani e via Facciolati.

Elisa Fais

