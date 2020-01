LA FAMIGLIA

STANGHELLA «Sono felice che l'abbiano preso». Malika, la madre di Samira, lo ha affermato con convinzione ai microfoni di Storie Italiane, dopo l'arresto di Mohamed. Troppo frastornata Malika per reggere lo stress ha raggiunto in macchina la Procura di Rovigo, dove ieri mattina si è svolta la conferenza stampa durante la quale il Procuratore Capo Carmelo Ruberto ha fornito i dettagli in merito all'arresto di Mohamed. Poi, però, non se l'è sentita di salire. Si è fermata in auto e ha atteso di sentire il resoconto della conferenza. La notizia del fermo del genero le ha ridato una nuova fiducia: quella di essere più vicina a scoprire, finalmente, la verità riguardo a quello che è capitato a sua figlia, scomparsa improvvisamente il 21 ottobre scorso, ovvero 86 giorni fa.

LA TESTIMONIANZA

Ce lo aveva detto appena arrivata in Italia, ma ora lo ripete con ancor più forza: «Se prima concedevo a Mohamed il beneficio del dubbio, dal momento in cui è scappato mi sono convinta che debba per forza c'entrare qualcosa con la scomparsa di mia figlia ha affermato scuotendo la testa Chi scapperebbe se non ha fatto nulla? Per questo temo che le abbia fatto del male. Ora spero che si decida finalmente a dire la verità. Lui sa cosa ha fatto. È arrivato il momento di sapere quello che è successo a Samira. Cosa le è accaduto? Dove l'ha nascosta?».

Malika ha commentato ancora l'arresto di Mohamed: «Se non l'avessero preso, credo che non avremmo mai più avuto la possibilità di sapere davvero cosa è successo a Samira ha detto Soprattutto se fosse riuscito a raggiungere il Marocco. Ringrazio Dio che l'abbiano preso. Ora non devono più lasciarlo finché non dice la verità».

L'APPELLO

Poi Malika ha lanciato, seppure indirettamente, un appello a Mohamed. «Che torni. lo ha esortato E mi faccia vedere dov'è mia figlia. Cosa le ha fatto? Deve avere umanità e deve dirmelo. Io sono sua madre. E ora mi prendo cura della loro bambina, che peraltro lui ha abbandonato». Tra le lacrime, Malika ha espresso ancora la speranza di poter ottenere l'affidamento della bimba in via definitiva. «Ho già perso mia figlia, non voglio perdere anche mia nipote ha spiegato commossa - Ho un grande vuoto dentro e mia nipote è l'unica che mi aiuta a colmarlo. Sono tre mesi che non dormo la notte, voglio solo rivedere mia figlia. La piccola piange sempre, chiede dov'è finito il suo papà. Io la tengo in braccio e la cullo, cercando di non farla piangere. Continuiamo a dirle che mamma e papà sono a lavoro, che torneranno». Ma la bimba, anche se ha solo quattro anni, comincia a capire che qualcosa è cambiato per sempre. «L'altro giorno mi ha preso il telefono ha raccontato ancora Malika Ha mandato un messaggio vocale a suo fratello in Marocco (che Mohamed ha avuto da una precedente relazione, ndr): Mamma e papà non ci sono più, ha detto. Vieni tu da me».

L'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia di Samira, commenta. «C'era la speranza che Mohamed venisse fermato ammette - C'era sempre, e c'è ancora, una certa opacità nei suoi comportamenti. Un padre che lascia la figlia così non ha giustificazioni. Ora, o dimostra la sua estraneità o significa che è davvero colpevole. E intanto questo è il terzo mese senza alcuna traccia di Samira».

Gentile spiega che la famiglia della donna può solo attendere lo sviluppo degli eventi. «Noi stiamo alla finestra, da persone offese non possiamo fare granché spiega Adesso c'è solo il braccio ferro tra la Procura da un lato e Mohamed coi suoi difensori dall'altro. L'augurio ovviamente è che, se Mohamed è coinvolto, confessi. L'unica cosa di cui siamo certi è che mancano ipotesi alternative valide, logiche e concrete alla fine violenta di Samira». Nell'oscurità di questa drammatica vicenda, ci sono però anche degli spiragli di luce. E in questo caso sono dati dall'amore e dall'attenzione che vengono riversati sulla piccola, ritrovatasi nel giro di poche settimane senza mamma e senza papà. «La bambina è gestita al meglio dalla nonna e dalla rete familiare, ma dobbiamo anche ringraziare gli ottimi servizi sociali del Comune di Stanghella conclude l'avvocato Nicodemo Gentile Vista la situazione, si fa il possibile».

