LA FAMIGLIA

LEGNARO «Riponiamo massima fiducia nell'autorità giudiziaria e sugli accertamenti che disporrà per chiarire le responsabilità». Federica De Rossi e Nicolò, la moglie e il figlio di Gabriele Carraro, chiedono giustizia per la tragedia che ha colpito la loro famiglia. Troppo devastati e sconvolti dal dolore per la perdita del marito e papà, lo ricordano con poche parole: «Gabriele era una persona meravigliosa, tutto dedito al lavoro e alla sua famiglia e sempre pronto ad aiutare gli altri: adesso ciò che ci preme è di potergli dare un ultimo saluto degno». riporta. La famiglia della vittima si è affidata allo Studio3A-Valore, una società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.

Ma la notizia della morte dell'operaio ha sconvolto l'intera Legnaro, dove il 56enne era molto conosciuto. Tra i primi ad apprendere della tragedia è stato ieri il sindaco di Legnaro Vincenzo Danieletto: «Commentare la morte di un concittadino è sempre devastante. Sapere che ha perso la vita mentre lavorava onestamente per portare a casa lo stipendio e mantenere la sua famiglia mette oltre a dolore anche tanta rabbia. Paghiamo ancora troppi morti bianche sul lavoro, non mi stancherò mai di ripetere che è fondamentale la sicurezza sul luogo dove si lavora».

Il primo cittadino ha voluto concludere con un messaggio di speranza: «Desidero trasmettere a nome ti tutta l'amministrazione comunale la massima vicinanza ai familiari più stretti dell'operaio morto mentre lavorava. Le porte del nostro municipio saranno sempre aperte per loro, ci auguriamo che il tempo possa in qualche modo cancellare in parte questa ferita e riportare un po' di serenità in casa. Il nostro impegno sarà rivolto soprattutto al figlio di Gabriele, Nicolò, ragazzo di sani principi che ha frequentato le scuole del paese e proprio nel momento in cui si sta affacciando alla vita professionale, deve ingoiare una tragedia senza eguali».

Gabriele Carraro è stato ricordato da un suo conoscente: «Siamo cresciuti insieme. Una vita vissuta a Legnaro, eravamo vicini di casa, certe storie distruggono nel profondo. Di Gabriele voglio ricordare la sua tranquillità, il suo sorriso e soprattutto l'amore con il quale viveva il proprio lavoro«.

E ancora: «Negli ultimi tempi ci eravamo un po' persi di vista, ma ogni volta che lo incrociavo non smetteva mai di parlarmi della sua meravigliosa famiglia. Perdiamo un uomo d'altri tempi, senza grilli per la testa. Quando non era impegnato in azienda amava condividere ogni istante con la moglie e il figlio. Nel lavoro sapevo che era una grande professionista, mai un problema. Ecco che quanto è potuto capitare lascia parecchio amaro in bocca».

Per i funerali la famiglia sta attendendo il nullaosta della magistratura. Non c'è ancora una data, ma certamente le esequie saranno programmate per l'inizio della prossima settimana e verranno celebrate nella parrocchiale di Legnaro. Gabriele Carraro era piuttosto conosciuto a Legnaro, ma non amava trascorrere il proprio tempo libero in paese. Raramente lo si vedeva al bar del quartiere, al massimo si trovava con un paio di amici.

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA